5 dicas para aumentar o seu poder de atração

O nosso poder de atração está profundamente ligado às atitudes que tomamos no dia a dia. Dependendo de nossa vibração e mentalidade, podemos tanto aproximar coisas boas em nossas vidas, quanto afastar aquilo que mais desejamos. Isso, certamente, inclui pessoas, amores, oportunidades de trabalho e por aí vai.

Pensando nisso, a astróloga e espiritualista Lívia Rodrigues lista algumas práticas espirituais que ajudam a potencializar a nossa capacidade de atrair o que desejamos, fazendo com que manifestar uma realidade mais alinhada com os nossos objetivos e desejos mais profundos seja mais fácil. Confira:

1. Prática da Gratidão

Segundo Lívia, é importante cultivar uma mentalidade de gratidão, reconhecendo e apreciando as bênçãos e experiências positivas em nossas vidas.

“Não é para mergulhar na positividade tóxica, porém, enaltecer aquilo que nos faz feliz diariamente é extremamente essencial.” A astróloga explica que a gratidão gera uma energia positiva ao nosso redor, o que naturalmente atrai mais coisas boas.

2. Visualização criativa

Aqui, Lívia recomenda dedicar um tempo diário para visualizar objetivos e desejos como se já estivessem realizados.

“Imagine vividamente como seria alcançar esses objetivos e sinta as emoções associadas a isso. A visualização criativa ajuda a sintonizar sua mente com aquilo que deseja atrair”, afirma.

3. Afirmações positivas

Utilizar afirmações positivas é uma ação poderosa, capaz de reprogramar a mente subconsciente e fortalecer a fé em nós mesmos. “Repita frases que afirmem a sua autoconfiança, autoestima e capacidade de manifestar seus desejos”, indica.

Ela compartilha alguns exemplos do que podemos dizer em voz alta diariamente:

“Eu sou merecedor(a) de amor, felicidade e abundância em todas as áreas da minha vida.”

“Eu confio no fluxo da vida e sei que o universo sempre conspira a meu favor.”

“Eu sou grato(a) por todas as experiências que me ensinam e me ajudam a crescer.”

“Eu sou capaz de superar desafios com calma, confiança e determinação.”

“Eu libero o passado e abraço o presente com gratidão e aceitação.”

4. Meditação e mindfulness

Segundo a astróloga, praticar meditação e mindfulness nos ajuda a cultivar uma maior consciência do momento presente e uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o universo. “A quietude da mente facilita que nos conectemos com aquilo que desejamos atrair.”

5. Limpeza energética

Somos contaminados diariamente por vibrações adversas, sejam elas emanadas pelos outros ou até mesmo atraídas por nós mesmos.

Por isso, é extremamente importante realizar rituais de limpeza energética esporadicamente. Aqui, Lívia recomenda banhos de sal grosso, defumação ou a visualização da luz branca purificadora.

Essa última técnica consiste em, por cerca de três minutos, fecharmos os olhos e imaginarmos que uma luz branca está limpando o nosso campo astral. “Todas essas práticas liberam bloqueios energéticos que possam estar impedindo o fluxo de coisas positivas em nossas vidas.”

