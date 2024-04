Causas impossíveis? Quem foi Santo Expedito e 3 orações poderosas

Você sabia que o dia de Santo Expedito é celebrado hoje, 19 de abril? Ele é venerado na Igreja Católica, sendo considerado o santo padroeiro das causas urgentes, das pessoas que buscam soluções rápidas para seus problemas e das situações que requerem decisões imediatas.

Mas de onde surgiu a sua influência que se estende até os dias atuais? Qual é a origem da data? Descubra a seguir:

Quem foi Santo Expedito?

Apesar da história por trás da celebração em 19 de abril não ser muito clara, a data foi amplamente aceita pela tradição católica.

A lenda diz que Santo Expedito era um comandante romano convertido ao cristianismo.

A conversão aconteceu logo após uma experiência espiritual intensa: nela, o Diabo surgiu como um corvo, gritando “cras” (que em latim significa “amanhã”), sugerindo que ele adiasse sua conversão ao cristianismo.

Santo Expedito teria respondido “hodie” (que significa “hoje”), simbolizando sua decisão de se converter imediatamente.

Por conta dessa história, ele é associado à ideia de tomar decisões importantes sem demora.

Por isso, as pessoas muitas vezes invocam sua energia em momentos de urgência ou quando precisam de soluções rápidas para seus problemas.

Morte de Santo Expedito

Diz-se que Expedito foi decapitado sob mando do imperador Diocleciano de Roma em 303 da Era Comum (período em que ganhou status de mártir). Ele foi beatificado na Armênia, no Século II.

Santo Expedito realmente existiu?

A existência histórica de Santo Expedito vem gerando intensos debates entre historiadores e teólogos. Até hoje, não há evidências históricas concretas que comprovem sua existência de maneira absoluta.

Muitos dos santos da Igreja Católica, especialmente os mais antigos, têm suas histórias baseadas em tradições orais, lendas e relatos hagiográficos (biografias de santos), que podem conter elementos míticos ou simbólicos.

No caso de Santo Expedito, há uma falta de fontes históricas confiáveis que possam confirmar sua vida e suas ações. Algumas fontes sugerem que seu culto começou na França e se espalhou para outras partes do mundo. Agora, claro: a falta de evidências histórias, de forma alguma, diminui a sua influência e relevância entre os seus seguidores.

Orações para Santo Expedito

1. Oração a Santo Expedito para pedir intercessão rápida:

“Santo Expedito, glorioso mártir da fé cristã, tu que foste conhecido como o Santo das Causas Urgentes, peço-te que intercedas por mim diante de Deus. Auxilia-me nesta hora de necessidade (faça seu pedido) e concede-me tua força e proteção. Que eu possa superar todos os obstáculos com tua ajuda e alcançar a graça que tanto necessito. Santo Expedito, rogai por nós. Amém.”

2. Oração a Santo Expedito para pedir coragem e determinação:

“Ó glorioso Santo Expedito, modelo de coragem e determinação, eu recorro a ti neste momento em busca de tua poderosa intercessão. Concede-me a coragem para enfrentar os desafios da vida com fé e determinação. Que tua força me acompanhe em todos os momentos, inspirando-me a agir com decisão e confiança. Santo Expedito, protetor dos que lutam pela justiça, intercede por mim junto a Deus e concede-me tua bênção. Amém.”

3. Oração a Santo Expedito para agradecer graças alcançadas:

“Santo Expedito, generoso protetor dos fiéis, hoje venho diante de ti para agradecer as graças que me concedeste por tua intercessão. Tu que sempre atendes às preces daqueles que te invocam com fé, aceita minha gratidão por todas as bênçãos que tenho recebido através de tua poderosa intercessão. Continua a guiar-me e proteger-me em minha jornada espiritual, para que eu possa viver sempre na presença de Deus. Santo Expedito, rogai por nós. Amém.”

