6 cristais que serão energeticamente indispensáveis em 2024

Sob a regência de Saturno, 2024 será um ano em que colheremos os frutos de nossos esforços anteriores. Segundo a astróloga Lyziane Menezes, isso pode ser convertido tanto em recompensas pelo trabalho árduo quanto em lições provenientes de escolhas menos sábias.

“Em meio a esse panorama, os cristais permanecem como aliados preciosos, servindo como pontes entre o macrocosmo do universo e nosso microcosmo pessoal”, explica.

Sendo assim, é de extrema importância que usemos as pedras e cristais para nos alinhar com a energia do ano novo e conseguir lidar com os desafios provenientes do astro.

A seguir, a especialista revela quais serão os representantes cristalinos de Saturno (e por que eles serão tão indispensáveis em 2024).

Cristais indispensáveis para 2024

Safira

Com sua tonalidade azul profunda, Lyziane explica que a Safira nos relembra da importância da integridade e da busca constante pela verdade — valores essenciais para o novo ano.

Quartzo Azul

Aliás, em um ano marcado por revelações e aprendizados intensos, o Quartzo Azul vem para inspirar elevação espiritual e calma.

Lápis Lázuli

Ainda no campo da espiritualidade, o Lápis Lázuli, segundo Lyziane, fala da realeza do espírito e da comunicação autêntica.

Sem dúvidas, não será possível esconder quaisquer verdades em 2024. Tudo virá à tona a fim de nos fortalecer emocionalmente e espiritualmente.

Pedras complementares para 2024

Sodalita

Considerada uma pedra de insight, a Sodalita é frequentemente associada à ativação do terceiro olho, estimulando a percepção intuitiva e auxiliando na comunicação clara e eficaz.

Turquesa

A Turquesa inspira a cura e a proteção. Reconhecida por sua vibração calmante, é considerada um talismã de boa sorte que promove a serenidade e a comunicação honesta.

Suas propriedades estimulam a empatia e a compaixão, favorecendo a cura emocional.

Água Marinha

Já deu para perceber que os cristais oficiais de 2024 giram em torno de uma comunicação verdadeira e assertiva, né?

A Água Marinha, inclusive, atua nestes exatos campos, eliminando pensamentos negativos, aguçando o raciocínio e a criatividade, aumentando a intuição e fortalecendo a autoconsciência (características essenciais para que tenhamos uma presença benéfica no mundo).

