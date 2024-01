Confira as profecias surpreendentes de Márcia Sensitiva para 2024

2024 será oficialmente regido por Saturno, planeta que nos força a encarar situações embaraçosas e encerrar ciclos que não nos servem mais. Não há meio termo nesta regência energética, e portanto, podemos esperar um período um tanto “turbulento”. Aliás, da mesma forma que o nosso mundo interior será abalado por Saturno, a Terra também terá as estruturas balançadas por essa vibração. Para nos preparar acerca do que está por vir, Márcia Sensitiva realiza as principais previsões para o ano novo. Confira:

Artistas brasileiros que mais farão sucesso em 2024

Anote aí: de acordo com Márcia Sensitiva, os artistas brasileiros que irão dominar os charts no próximo ano serão: Jão, Anitta, Ludmilla e Ana Castela.

Cenário político no próximo ano

Analisando os mapas da Revolução Solar do Brasil e do atual presidente Lula, Márcia chegou à seguinte conclusão: “O governo passará por situações que possibilitarão reformas econômicas, auxiliando na eliminação de dívidas”, disse.

Além disso, a vidente revela que, em 2024, o Brasil terá um papel fundamental na diplomacia internacional. “A comunicação com os demais países será crucial. No entanto, será necessário cuidado com as negociações para que não sejam prejudiciais”, afirma.

Se tudo for feito da forma correta, de acordo com Márcia, podemos esperar novas profissões surgindo, além de um desenvolvimento maior nas questões de carreiras, reformas tecnológicas e avanços maiores em todos os setores.

Infelizmente, nem tudo são flores: segundo a sensitiva, podemos esperar, a partir de agosto, uma grande onda de conservadorismo no país (maior do que a que vivemos atualmente).

Novas epidemias vão acontecer?

Por 2024 estar sob a regência de Saturno, devemos ficar de olho para o surgimento de novas doenças epidêmicas.

Ela traz um alerta: “É necessário zelar e levar de maneira mais séria a questão da saúde pessoal, especialmente a parte óssea, dermatológica, dental, de cabelos e doenças crônicas”, aponta. A disciplina e o cuidado com a alimentação serão essenciais no próximo ano.

Mudanças climáticas

Como Saturno está ligado ao signo de Peixes, podemos esperar que o Brasil sofra com chuvas e inundações, especialmente de maio em diante: “Isso é algo que não é comum para o país nesse período”, alerta.

Além das mudanças climáticas, Saturno pode refletir em fenômenos da natureza como terremotos, deslizamentos de terra ou desabamentos. “A ligação do planeta com o signo de Peixes pode trazer questões de força das águas, como fortes chuvas, barragens estourando, inundações e até problemas de saúde que venham relacionados à água: poluição, intoxicação e contaminação por vazamentos de substâncias”, afirma.

Energia do planeta em 2024

Segundo a especialista, estaremos mais melancólicos e sensitivos no próximo ano. “Também tomaremos mais consciência sobre os conceitos de carma e dharma em nossas vidas, bem como o propósito de nossa missão espiritual nessa jornada terrena”, declara.

Ela explica que Saturno (planeta regente de 2024) nos “empurra” ao nosso caminho de evolução. “Saturno vem em 2024 para abalar as nossas estruturas, para que possamos consolidar tudo de maneira mais concreta e duradoura. Por isso, muitas pessoas consideram que seja um ano difícil”, avisa.

Avanços na ciência

Para a espiritualista, podemos esperar novos tipos de aplicativos, tratamentos médicos com tecnologias inéditas, aprofundamentos em pesquisas científicas e, obviamente, uma maior expansão da inteligência artificial em nosso dia a dia.

Términos dominarão 2024

Por Saturno ser um planeta de balanço, Márcia afirma que tudo o que está mal resolvido será solucionado e concluído no próximo ano: “Saturno fala muito sobre o tempo, portanto, podemos esperar a separação de casais que estavam juntos há muito tempo.”