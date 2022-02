Horóscopo semanal de 07 a 12/02: semana traz energia e disposição

Áries

Início da semana com energia alta, pois a lunação acaba de acontecer em seu signo. Depois de Mercúrio retrógrado quase o último mês todo, você estará pronta para reagir e agir. Trace planos, estabeleça metas, estratégias. Faça o que for necessário para se colocar em sintonia com o que você deseja alcançar. Vontade e disposição não vão faltar.

Touro

Urano em seu signo continua uma via de mão dupla, trazendo oportunidades e desafios. É momento de optar pelas transformações que te fazem crescer, mesmo que elas te causem algum risco. Essa semana, sua criatividade poderá ser notada e, com isso, trazer benefícios. Só não exija muito de si mesma, tudo bem?

Gêmeos

Essa semana, algumas boas transformações em sua carreira podem movimentar de fato algumas questões importantes. É hora de reavaliar alguns caminhos e logo será o momento de fazer escolhas. Não tema, Júpiter abençoa com boa sorte as opções que você tem. Não tenha medo de perder, os ganhos podem ser muito maiores ali adiante.

Câncer

Mercúrio volta ao movimento direto e oferece uma energia de conciliação em seu relacionamento. Pode respirar fundo e partir para possíveis resoluções. No início da semana, a paciência pode estar um pouco mais curta com algumas questões cotidianas, mas não entregue sua energia a qualquer custo. Tire um dia essa semana para cuidar da espiritualidade.

Leão

Sol e Saturno, juntos, brilham na sua casa de parcerias, trazendo questões mais sérias e burocráticas para serem resolvidas com bastante discernimento. Não é hora de grandes riscos, mas não negligencie mudanças, caso necessite para que um projeto ou empreendimento dê certo. Você pode revirar o que quiser ao seu favor, só basta se manter firme junto ao seu propósito.

Virgem

Relacionamentos ganham uma nova conjuntura esta semana, com a presença do planeta Marte oferecendo toda energia e disposição para que você movimente o jogo. Não tenha medo de dar o primeiro passo, se fizer sentido para você. Atente um pouco mais, apenas, com a sua disposição nesse momento. Relações ganham um novo patamar, se assim você quiser.

Libra

Quais responsabilidades você tem negligenciado nos últimos tempos e que, como passe de mágica, voltam nesse momento pedindo soluções? Sua casa de autoresponsabilidade e acolhimento pede esse olhar mais atento com suas necessidades. Não esqueça de definir as suas prioridades e, levando elas em conta, siga com o coração em paz fazendo o seu melhor.

Escorpião

O início da semana traz uma configuração de maior envolvimento com suas relações, deixando você mais apta do que deseja daqui em diante. Não é necessário fazer grandes escolhas ou tomar grandes decisões: apenas sinta sua intuição e não desanime diante de possíveis desafios. Não esqueça de vibrar por você primeiro antes de qualquer pessoa.

Sagitário

Semana movimentada para que você recalcule a sua rota dentro das finanças. É momento de fazer com que as coisas andem sim, mas com cautela para não colocar os pés pelas mãos. Um novo projeto ou novo trabalho pode trazer um acalento para a melhora da sua vida financeira.

Capricórnio

Uma reunião de planetas acontece em seu signo, sobretudo Marte e Vênus que trazem energias unidas para que sua semana ganhe o moimento necessário. Você estará mais animada e engajada em projetos que realmente visem seu propósito. Uma mudança não está descartada sobre isso, aliás. No amor, um bom planejamento para curtirem o momento pode fazer a diferença.

Aquário

Com a chegada do Sol em seu signo, ao mesmo tempo que as coisas ficam mais claras, mais limpas para tudo o que você deseja realizar e mudar, as responsabilidades com suas escolhas também pedem seu lugar. Não deixe para amanhã as mudanças que deseja hoje, é hora de aproveitar os bons ares para promover as transformações que necessita para ser feliz.

Peixes

Semana de boas impressões sobre um projeto de trabalho. Contudo, prepare-se: pode vir mais demandas em breve por conta do seu bom desempenho. Não se descuide da sua energia: mesmo com muito trabalho, saiba quando parar para recuperar a vitalidade. Exercício de meditação e de baixo impacto pode ajudar a driblar o stress.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)