Adeus, energias negativas! Aprenda como limpar e energizar a sua casa

Você já esteve em casa e sentiu que algo não estava certo no ambiente? Isso pode significar que há algumas energias negativas no seu lar, desde pessoas ruins que frequentaram o espaço até as emoções que você traz de volta para o lar depois de um dia difícil, e tudo isso afeta a forma como você vive o seu dia a dia. E agora que estamos na segunda metade do ano, nada melhor do que limpar e energizar a casa, não é mesmo?

Para te ajudar nesta missão, conversamos com Kélida Marques, mística e espiritualista. Veja a seguir:

Preciso energizar a minha casa?

Se você está pensando que energizar a casa não trará benefícios, pense de novo! “Uma das principais formas pelas quais a limpeza energética pode ser benéfica é na melhoria do ambiente. A remoção de energias negativas estagnadas pode criar um espaço mais leve e positivo, promovendo uma sensação de calma e harmonia”, explica Kélida. Ademais, ela conta que a limpeza das energias do lar pode contribuir para a redução da ansiedade e do estresse, deixando seu espaço ainda mais aconchegante, relaxante e perfeito para o seu bem-estar emocional.

Porém, é importante lembrar que cada lar é único, portanto, as energias que você deseja para sua casa dependem de você. Buscar a harmonia é um dos principais elementos, além de “promover uma atmosfera de respeito e compreensão mútua”, destaca a mística. Ademais, fomentar o amor e a bondade dentro do lar cria um lugar onde as relações familiares são nutridas. E se você acha que acabou por aí, está errado! Marques destaca mais três sentimentos para cultivar:

Gratidão : “Cultivar um sentimento de gratidão pelo espaço e pelas experiências diárias, lembrando-se das coisas positivas que o lar oferece”, explica;

Criatividade e Inspiração: Kélida conta que é necessário estimular a criatividade e a inspiração por meio da decoração, das atividades artísticas e da presença de elementos que tragam alegria;

Limpeza e Organização: “Manter o ambiente limpo e organizado para promover uma sensação de ordem e clareza”, conta a espiritualista;

Natureza: Que tal incorporar a natureza ao seu lar? Plantas e luz natural podem te trazer uma sensação de vitalidade e renovação.

Como fazer a limpeza energética da casa?

“Antes de energizar sua casa, é importante fazer uma limpeza energética para remover qualquer energia acumulada”, esclarece Kélida.

Para isso, existem várias abordagens para a limpeza energética, e as técnicas que você implementar irão depender das suas crenças pessoais e práticas nas quais você mesma acredita! Um dos processos mais conhecidos é a limpeza com fumaça de Sálvia Branca: “Acenda um pedaço de sálvia e permita que a fumaça se espalhe pela casa, focando nas áreas que você sente que precisam de limpeza. Enquanto isso, visualize a energia negativa sendo dissipada”, recomenda a mística. Você também pode optar por queimar um palo santo, uma outra opção de madeira aromática, deixando a fumaça se espalhar pelos cantos da casa.

E, claro, não poderíamos deixar de fora os incensos, e a espiritualista conta que diversos tipos podem ser usados para energizar a casa, como o de sálvia branca, mirra, palo santo, lavanda e sândalo. Mas se a fumaça não for o seu estilo, você pode recorrer aos sinos tibetanos ou, inclusive, recitar mantras e cânticos, que podem criar vibrações benéficas para a casa. “Alguns cristais, como quartzo transparente, ametista e selenita, são considerados purificadores de energia. Coloque-os em locais estratégicos na casa para ajudar a elevar a vibração”, aponta Kélida.

Por fim, se os elementos místicos não fazem parte do seu dia a dia, a entrada de luz natural na casa e a ventilação podem promover a circulação das energias, renovando tudo que entra no ambiente.

Como energizar a casa!

Já limpou? Então chegou a hora de colocar novas energias no lar! Antes de tudo, defina uma intenção clara para a energia que deseja trazer para o ambiente, como amor, paz, prosperidade, saúde ou qualquer outra qualidade positiva que ressoe com você. Que tal começar rearranjando a sua decoração? “Organize os móveis e objetos de forma que o fluxo de energia seja suave e harmonioso. Para isso, use cores e elementos naturais que estimulam uma sensação de tranquilidade e bem-estar”, recomenda.

Nesse sentido, a mística conta que é importante criar espaços de relaxamento, como cantinhos de leitura, meditação ou contemplação, que permitem com que a energia positiva seja ancorada em áreas específicas da casa. “Crie um pequeno altar ou espaço sagrado onde você possa fazer suas práticas espirituais, meditar e refletir. Isso ajuda a concentrar a energia positiva”, acrescenta a espiritualista.

E, claro, mantenha sua casa limpa e organizada, pois a energia flui mais facilmente em espaços ordenados!

Cristais e ervas para manter a energia

Limpamos e energizamos o lar, agora cabe a você manter as boas energias fluindo pelo resto do ano, não é mesmo? A especialista aponta que os cristais energéticos podem ser uma ótima opção para manter o pé direito nas energias: “Por exemplo, o quartzo rosa é frequentemente associado ao amor e paz, enquanto a ametista é considerada uma pedra de espiritualidade e proteção. A escolha dos cristais pode depender das energias específicas que você deseja promover em sua casa.”

A queima de incensos também pode ser uma ótima forma de manter as energias certas no lar, a espiritualista conta que estes são usados frequentemente para purificar o ambiente e criar uma atmosfera tranquila, elevando a espiritualidade. E por último, caso você tenha imagens sagradas ou símbolos religiosos, talvez esteja na hora de colocá-los em casa. “A presença de uma cruz ou uma imagem de um santo pode ser vista como uma maneira de atrair proteção e bênçãos divinas. Em outras tradições, imagens de divindades ou símbolos espirituais podem ter significados semelhantes”, relata Kélida.

Práticas individuais para uma boa energia

Nem tudo depende só do ambiente, é importante que você também esteja com as energias certas, não é mesmo? Para isso, a mística recomenda dedicar um tempo diário para meditar ou fazer uma prece, focando na energia positiva que você deseja cultivar no seu lar e em você mesmo.

E, para finalizar, não se esqueça de praticar a gratidão regularmente, seja por meio de afirmações, mantras ou simplesmente reconhecendo os presentes em sua vida e, claro, no seu lar.