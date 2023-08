6 cristais energéticos que aumentam a prosperidade no trabalho

Muito além da beleza e do aspecto decorativo, os cristais possuem diversas propriedades energéticas, como proteção espiritual, estímulo à criatividade e, para a nossa sorte, podem influenciar na prosperidade do nosso trabalho! E é claro que vamos aceitar todas as energias positivas que a gente conseguir atrair para a vida profissional, não é? Por isso, conversamos com a mística e espiritualista Kelida Marques, que revela 6 cristais que vão te fazer arrasar no trabalho. Veja só:

Como as pedras e cristais funcionam?

Antes de tudo, é importante entender como os cristais funcionam no ambiente de trabalho. “Os cristais possuem propriedades energéticas capazes de interagir com o ambiente e as pessoas. No contexto de um ambiente de trabalho, seja ele tradicional ou home office, a harmonização com cristais pode ter vários objetivos e benefícios, dependendo das crenças e intenções do indivíduo”, aponta a mística.

“Além de escolher cristais específicos, a intenção e a atitude com que você os utiliza são fundamentais. Ao posicionar um cristal em seu espaço, defina uma intenção clara e visualize a prosperidade que deseja atrair”, alerta Kelida.

Para aproveitar a energia dos cristais, basta posicioná-los nos chakras que deseja trabalhar ou em quaisquer outros lugares do corpo, usando como um acessório. Além disso, a espiritualista conta que se você aderir ao feng shui, uma prática chinesa de harmonização de ambientes, você pode considerar colocar esses cristais na área de prosperidade de seu local de trabalho. E aí, vamos pensar em quais cristais se adequam à sua rotina?

Cristais para usar no trabalho

A seguir, você confere as principais pedras e cristais que atraem prosperidade, clientes e dinheiro para a sua rotina:

Citrino

Kelida aponta que o citrino é conhecido como a pedra comerciante, sendo associado frequentemente à atração de abundância e sucesso. “Ele é considerado um cristal de poder, e acredita-se que ele ajude a aumentar a autoestima e promova uma energia positiva”, explica a mística.

Ela também aponta que há lugares especiais onde podemos colocar a pedra para potencializar o seu poder. “Perto do caixa, se você tiver um ponto comercial, ou na área de trabalho onde você faz transações financeiras”, comenta.

Pirita

Segundo a espiritualista, a pirita é conhecida como ouro dos tolos por sua semelhança com o ouro, sendo associada à atração de riqueza e abundância. “Pode ser colocada perto da entrada do ambiente de trabalho para atrair prosperidade ou em uma mesa de trabalho para estimular a motivação e a criatividade”, recomenda Marques.

Aventurina Verde

“Associada ao crescimento e abundância, é frequentemente usada para atrair sorte e prosperidade”, recomenda Kelida. E se você optar por ter uma aventurina verde, recomenda-se colocar em um local visível, como perto do local em que você faz negociações. Também vale usar em joias e acessórios.

Malaquita

A Malaquita é conhecida como a pedra dos transformadores. “É associada à transformação positiva e proteção contra negatividades, ajudando nos negócios”, conta a espiritualista.

Kelida também aponta que suas propriedades energéticas são maiores quando a Malaquita está em áreas onde decisões importantes são tomadas, ou perto de seu computador para aproveitar suas propriedades protetoras.

Jade

“Tradicionalmente, é associada à sorte e riqueza em muitas culturas, especialmente na cultura chinesa”, conta a mística. Por isso, ela também recomenda colocar a pedra na área de trabalho, em uma mesa ou estante, com o intuito de promover energia positiva e atrair sorte.

Quartzo Transparente

“Este cristal é um amplificador de energia e pode potencializar as energias de outros cristais próximos”, aponta.

Além dos cristais e pedras

E além dos cristais, existem outros meios energéticos para cuidar do ambiente de trabalho? A espiritualista garante que sim. “As plantas têm a capacidade de purificar o ar, melhorando a qualidade do oxigênio e reduzindo poluentes. Algumas, como a espada-de-são-jorge ou o lírio-da-paz, são especialmente conhecidas por suas propriedades purificadoras. Plantas também ajudam a conectar o ambiente interior com a natureza, promovendo sensações de bem-estar e calma”, explica.

Água

“Fontes de água pequenas podem criar um ambiente sereno com o som suave da água corrente, que pode ajudar na concentração e redução do estresse”, reforça. Além disso, o elemento atua como ionizador natural, podendo equilibrar a energia do ambiente.

Sal

A espiritualista conta que lâmpadas de sal do himalaia são populares devido à suas propriedades de purificar e ionizar o ar. “Acredita-se que elas possam equilibrar as energias eletromagnéticas emitidas por dispositivos eletrônicos”, conta Marques.

Madeira

“Utilizar móveis e decorações de madeira pode ajudar a trazer um aspecto terroso e aconchegante para o ambiente, conectando-o com a energia da natureza”, explica a mística sobre a presença de madeira. Além disso, o material é conhecido por suas propriedades de absorção acústica, criando um ambiente silencioso e concentrado.

Pedras e rochas

“Além dos cristais, outras pedras e rochas também podem ser usadas para decoração e equilíbrio. Por exemplo, pedras lisas e arredondadas podem evocar sensações de paz e estabilidade”, recomenda Kelida.

Conchas e Areia

Já pensou em ter uma mini praia na mesa? “Criar pequenos jardins zen ou terrários com areia e conchas pode ser uma maneira relaxante de se reconectar com a energia do oceano e da terra.”

Óleos essenciais

Kelida conta que os óleos essenciais podem ser uma ótima opção para te trazer prosperidade e, principalmente, relaxação. “Óleos como lavanda podem promover relaxamento, enquanto óleos como hortelã-pimenta ou eucalipto podem energizar e refrescar o espaço”, conta a espiritualista.

Incensos

“Queimar incensos naturais, como sálvia ou palo santo, é uma prática antiga usada para purificar e limpar espaços de energias estagnadas”, finaliza Kelida.

E então, pronta para atrair mais prosperidade?

