Descubra como cada signo se comporta no Carnaval

Cada signo se comporta de uma determinada maneira dependendo da situação, e na folia a história não é diferente. Os arianos, por exemplo, estão entre aqueles que não dispensam uma festa de forma alguma. Se jogam e sentem facilidade em se tornar o centro das atenções. Este não é o caso dos capricornianos, por exemplo, que refletem muito antes de decidir se jogar na festa. E obviamente, os escorpianos são os maiores pegadores do rolê. Ninguém achou que seria diferente, né? Abaixo, você descobre como cada signo se comporta no Carnaval.

Cada signo tem o seu jeitinho, e para entender toda essa história, CLAUDIA bateu um papo descontraído com o astrólogo Victor Valentim (@bosquedosgnomos). Confira:

Áries no Carnaval

Para Victor, Áries é o verdadeiro abre-alas do rolê: “Ele sempre vai estar à frente das pessoas, as encorajando a dançar e curtir o momento. São naturalmente energéticos e adoram festas, porém, por carregarem um comportamento temperamental, podem se meter em brigas facilmente”, alerta.

Touro no Carnaval

Por serem levemente preguiçosos, os taurinos não curtem ficar andando por todos os cantos durante os bloquinhos. Todavia, experiências mais exclusivas (como os camarotes) têm um grande apelo. “Eles também precisam se sentir confortáveis, e isso vale para a roupa. Nada de superproduções. Contudo, por ser um signo regido por Vênus, espere lookinhos sensuais.”

Gêmeos no Carnaval

Ligados ao ar e à comunicação, os geminianos adoram uma muvuca, fazer amizades com desconhecidos e passar o rodo (caso estejam solteiros). “Gêmeos quer descontrair, beijar na boca e se conectar com a galera.”

Câncer no Carnaval

Cancerianos são os pais e mães do rolê: de forma geral, estão mais preocupados em cuidar e garantir que os outros se divirtam. Sabe aquela pessoa que traz um lanchinho na mochila no caso de alguém passar mal e sentir fome? Este é câncer!

Leão no Carnaval

Para Valentim, os leoninos carregam aquela energia bem “Susana Vieira” nos rolês. Sim, a confiança deste signo ultrapassa quaisquer limites. “Eles amam colocar adornos carnavalescos e realmente brilhar, se sentirem bonitos e gostosos. Se existe alguém que realmente quer estar em cima de um trio elétrico, é Leão”, afirma.

Virgem no Carnaval

Extremamente organizados, os virginianos serão os responsáveis por fazer ninguém se perder no bloquinho. “Eles montam filas, marcam horários de chegada e saída, pontos de encontro e cumprem todo o planejamento. Claro, eles também se jogam na festa, mas por serem mais reservados, preferem algo mais tranquilo e exclusivo.”

Libra no Carnaval

O astrólogo revela que Libra é completamente regido pela energia de Vênus (assim como os taurinos), mas, aqui, essa energia os domina em questões estéticas. “Eles querem algo diferente, de última moda. Se existe um atrasado no rolê, é o libriano, pois ele vai aproveitar até o último segundo para encontrar o glitter ideal, a maquiagem perfeita. E, claro, este signo também é bem safadinho e adora pegar geral.”

Escorpião no Carnaval

Sem grandes surpresas, Escorpião é o signo mais sensual do zodíaco. Portanto, espere uma postura bem femme fatale dessa galera. “Eles adoram uma meia arrastão, um cropped, um peito de fora. Tudo isso porque eles sabem que conseguem dominar o evento, pegando só os mais gatos. Além disso, possuem um olhar muito sedutor, misterioso e envolvente, o que os ajuda na paquera.”

Sagitário no Carnaval

Sagitarianos são os maiores farofeiros do Carnaval: “Eles chegam cedo, e assim que o bloquinho termina, vão pro after. Adoram beber e curtir, mas também sabem quais são os seus limites. Portanto, não espere ver este signo passando mal. Por quererem aguentar a festa inteira e um pouco mais, preferem não extrapolar para ter energia e aguentar uma maratona de eventos. Em questão de looks, espere os mesmos todos os anos, pois Sagitário está mais preocupado em curtir a vida do que servir moda.”

Capricórnio no Carnaval

Este é um dos signos mais reservados do horóscopo. Por isso, espere algo na vibe “tomar uma cerveja com a galera mais próxima”, ao invés de “vamos dançar o dia inteiro num bloquinho no meio da muvuca”. Para Victor, eles preferem trabalhar e ser produtivos do que perder tempo no Carnaval. “Se estiverem solteiros, flertam bastante, mas são muito seletivos. Só escolhem quem eles realmente curtirem.”

Aquário no Carnaval

Este é o signo perdido do Carnaval: não lembram com quem vieram, se perdem no meio da bagunça, estão sempre viajando na maionese. Mesmo assim, adoram um bloquinho: “A parte favorita dos aquarianos é montar a fantasia, pois eles são muito criativos e futuristas.”

Peixes no Carnaval

Por fim, os piscianos são os mais apaixonados e iludidos do bloquinho: “Beijam dez pessoas, mas se apaixonam pelo primeiro que pegaram. É a definição de ‘Amor de Carnaval’. Sensíveis e melancólicos, devem tomar cuidado para não ficar caidinhos por qualquer um.”