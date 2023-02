Roube o look: 3 visuais para o bloquinho de Carnaval

Fevereiro tem folia! Fãs da folia podem comemorar, pois foi dada a largada dos preparativos para o evento. Fantasias, brilho, strass, cores… são tantas opções que fica difícil escolher o que usar no momento mais aguardado do ano. A Claudia não poderia deixar o evento passar em branco, e quando o assunto é ajudar as leitoras a encontrar inspiração, a gente é mestre. O Roube o Look desta semana traz 3 produções para os bloquinhos de Carnaval.

Então, brilha!

Se seu objetivo é brilhar, nada melhor do que um conjunto prata e um quimono repleto de lantejoulas, né? Para não perder nada no meio do bloquinho, aposte em uma pochete, que ainda complementa seu look. O tênis é uma excelente opção para não cansar e conseguir curtir 100%.

Composição aconchegante

Quem quer abrir mão do conforto no carnaval? Ninguém que a Claudia conhece! Camiseta colorida, regatinha preta, shorts jeans e uma pochete colocada na transversal são os segredos para manter o estilo sem preocupação.

No estilo da Barbie!

Desde o barbiecore, impulsionado pelo desfile Fall 2022 da Valentino e do filme da Barbie, o rosa tomou o nosso guarda-roupa. Combiná-lo ao azul bebê, que apareceu no desfile da Prada, Emporio Armani e Burberry, a um tênis esportivo é uma excelente maneira de se manter atualizada na moda e, ainda assim, privilegiar seu conforto.