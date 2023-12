“Sexualidade saudável”, com Marcela Mc Gowan no Lambisgoia Cast

Chegou a sexta-feira e, com ela, mais um episódio do Lambisgoia Cast – sob o comando da criadora Martchela. Nesta semana, o papo é com Marcela Mc Gowan, que é ginecologista e obstetra, com formação em sexualidade humana e terapia sexual.

A conversa gira em torno de relacionamentos, amor e sexualidade, oferecendo uma abordagem franca, como é esperado dessa dupla.

Em um diálogo entre Marcelas, elas também discorrem sobre namoros abertos, a falta de comunicação dos homens, orgasmo feminino (que pode ser tipo um espirro, segundo Martchela) e sobre sexo oral.

Mc Gowan conta como encara sua relação atual com sua noiva Luiza Martins, relembra o seu casamento de 12 anos e dá ótimas dicas de sexo.

Sem mais spoilers, confira abaixo o papo entre Marcela Mc Gowan e Martchela, no formato videocast.

Sobre Lambisgoia Cast e Martchela

O Lambisgoia Cast surgiu em 2021 como uma espécie de grito contra a toxidade masculina, mas sem perder o bom humor. Criado por Martchela, a ideia foi tão boa que rendeu o prêmio de “Super Projeto” no Rio WEB Festival 2022! Depois de uma pausa breve, temos esse retorno.

A criadora, Martchela, também fala sobre sua jornada amorosa em sua coluna aqui na CLAUDIA e também nas redes sociais, sempre com muito humor de uma boa dose de realidade.

