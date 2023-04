Sexo e chocolate: 5 motivos para apostar na combinação

Sexo e chocolate, separadamente, já são algumas das coisas mais prazerosas desta vida, não é mesmo? Agora junte os dois, e você definitivamente poderá viver uma experiência inesquecível. E em época de Páscoa — onde o que não falta são opções de ovos para curtir a celebração —, não há desculpas para deixar de mergulhar nesta combinação.

Para começar, o chocolate libera diversos hormônios responsáveis pela nossa sensação de prazer e bem-estar, o que por si só já traz benefícios para as relações sexuais. Mas para além das questões hormonais, existe também a liberdade, diversão e inovação de trazer um alimento tão gostoso para a transa.

Bateu aquela vontade, né? Então dê uma olhada nas dicas (e motivos) para testar esse mix de prazeres sensoriais:

Benefícios do chocolate para o sexo

Bom, antes de dar dicas sobre como incluir o chocolate nas relações sexuais, precisamos entender os motivos para apostar na combinação. E segundo a nutricionista Liliam Teixeira Francisco, há justificativas de sobra para abraçar o fetiche: “O cacau, especialmente quando está em altas concentrações, ajuda na liberação de serotonina, o hormônio do prazer, por conter um aminoácido chamado triptofano. Por isso experimentamos aquela sensação tão gostosa ao consumir uma barra rica em cacau”, revela.

Além disso, a especialista explica que, por conter feniletilamina, o chocolate acaba liberando altas doses de endorfina em nosso corpo. Durante o sexo, a substância promove e potencializa o sentimento de atração. Maravilhoso!

E não para por aí: a teobromina que encontramos no chocolate ativa o sistema nervoso, gerando energia, e consequentemente, mais disposição para o sexo. “Dizem que tem uma ação semelhante à proporcionada pela cafeína”, aponta Liliam. Tudo isso é reforçado pelos flavonoides (também presentes no cacau), que agem como antioxidantes, ajudando a manter o desempenho sexual.

Por fim, o magnésio presente no alimento ajuda a diminuir a ansiedade, o que traz aquela sensação de relaxamento fundamental para uma boa transa. “Mas gosto de reforçar: é importante entender que todos esses benefícios só rolam ao consumirmos um chocolate de boa qualidade, isto é, rico em cacau. Dê preferência para as barras com teor de 70% para cima”, indica.

Como incluir o chocolate no sexo

Agora vamos para a prática! A seguir, a sexóloga Luana Lumertz dá dicas para combinar sexo e chocolate de maneira acessível, fácil, e sem sombra de dúvidas, prazerosa:

1. Comam um chocolate juntos

Segundo Luana, essa primeira dica é bastante útil para quem deseja usar o chocolate no sexo, mas não quer que a experiência vire uma bagunça. É bem simples: prepare (ou compre) uma sobremesa que vocês possam degustar nas preliminares. “É como se fosse um date. Enquanto estiverem conversando, trocando uma ideia, aposte num docinho. Isso já vai trazer um grau de relaxamento, tornando a coisa mais descontraída e prazerosa, o que facilita o início do sexo”, indica.

2. Faça um fondue de chocolate

Antes da transa, prepare um fondue de chocolate para aproveitar a calda de maneira sensual. “Você vai lá, pega uma frutinha de sua preferência, passa no chocolate derretido e dá pro seu mozão experimentar com calma, sem pressa. Essa dica já fica um pouco mais sexy e ousada, pois inclui uma brincadeira entre os dois”, diz Lumertz.

3. Beijo achocolatado

Colocou a fruta com calda de chocolate na boca do crush? Então por que não intensificar a situação e lamber os lábios do parceiro? “Não tem coisa mais gostosa do que o seu lábio estar cheio de chocolate e alguém te dar aquele beijo intenso, tirando todo o doce da boca. Isso acaba tornando a brincadeira mais gostosa e pode ser uma maneira simples de introduzir o chocolate na relação”, aconselha a sexóloga.

4. Passe chocolate no corpo

Bora brincar com as partes seguras do corpo? Segundo a educadora sexual, uma opção legal é pegar uma calda de chocolate e colocar algumas gotinhas em áreas como os mamilos, barriga, bumbum, mãos e até os pés (especialmente para quem curte podolatria). Depois, é só sair dando beijinhos ou lambidas!

Só não vale colocar chocolate nas partes íntimas, viu? Segundo Luana Lumertz, o açúcar do alimento acaba interferindo na microbiota da região, provocando alterações no pH e até mesmo candidíases ou outras alergias.

5. Sexo oral com chocolate

E para quem morre de vontade de fazer sexo oral com chocolate, opte apenas por produtinhos específicos para essa finalidade: “É possível encontrar vários produtos feitos com chocolate em sex shops. Há uma calda chamada ‘sex gourmet’, que é um produto alimentício completamente seguro para passar na região íntima. Ele tem o mesmo sabor de uma calda de sorvete, é muito gostoso. Vem até com biquinho para desenhar no corpo”, recomenda.

Porém, novamente: o sexo oral com chocolate precisa ser feito somente com produtos adequados! “Dá para colocar no clitoris, cabeça do pênis e por aí vai. Com certeza será uma experiência prazerosa, e acima de tudo, segura”, afirma Luana.

Por que a combinação é tão prazerosa?

A sexóloga finaliza explicando que todas essas inovações tornam o sexo mais lúdico e descontraído, expandindo os nossos níveis de prazer por conta da liberação de dopamina. “E para quem tem fetiche de mimar e alimentar a pessoa, essa brincadeira pode ser super legal. E o melhor de tudo é que estamos falando de uma aventura acessível, pois todo mundo pode ir no mercado e comprar uma barrinha. Com a chegada da Páscoa, aí que não há desculpas”, brinca.