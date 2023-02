8 dicas para sair do óbvio e ter as melhores preliminares da sua vida

No início dos namoros, não precisamos fazer grandes esforços para sentir aquele fogo intenso durante as relações sexuais. Mas com o passar do tempo, é bastante comum que as coisas esfriem um pouco e a transa acabe caindo naquele famoso roteirinho. Já sabemos o que a pessoa curte, as posições preferidas e por aí vai. Mas calma, isso tem um motivo (e não é um bicho de sete cabeças)!

A sexóloga Luana Lumertz explica que, lá no comecinho, somos dotados de um desejo espontâneo provocado pelo senso de novidade. Mas ao chegarmos naquele estágio mais maduro, nos habituamos ao parceiro e a libido se torna responsiva. Em outras palavras: precisamos estimular o outro para manter a chama viva.

E é justamente por isso que as preliminares são tão importantes. E não, a prática não se resume a apenas fazer um bom sexo oral. Diversas outras ações, como provocar e recorrer aos toques, potencializam a qualidade do sexo e tornam a experiência extremamente mais gostosa.

A seguir, você confere oito dicas para sair do óbvio e arrasar nas preliminares:

1. Entenda a importância das preliminares

Acima de tudo, Lumertz afirma que é imprescindível compreender o quanto as preliminares são primordiais para uma boa transa: “Elas representam tudo o que acontece entre uma relação e outra. Reitero: não é somente fazer sexo oral, e sim criar um clima, estimular o erotismo, ter as conversas certas e aprender a se conectar com o próximo. Tudo isso tá dentro das preliminares.”

A profissional aponta que, quando ignoramos esta fase, podemos ter maiores dificuldades em entrar num estado de excitação que nos dá vontade de namorar e dedicar a quem está do nosso lado. “Quando nos habituamos à relação, tendemos a parar de olhar para a pessoa. Não nos beijamos, não nos dedicamos. E isso é prejudicial à vida sexual”, alerta.

2. Prepare o ambiente

A sexóloga esclarece que, antes mesmo de pensar nos toques e contatos mais íntimos, é interessante preparar o ambiente, pois o local influencia na hora da transa. “Troque o lençol para dar aquela carinha diferente. Perfume o quarto, pois isso intensifica a conexão sensorial através dos sentidos. A iluminação indireta também é uma boa dica, pois é horrível quando fica aquela luz em cima da cama dando a sensação de estar numa sala de cirurgia”, brinca.

Para quem curte música, colocar uma playlist mais sexy para tocar durante as relações acaba criando uma atmosfera bem convidativa entre o casal.

3. Tomem um banho juntos

Luana diz que, por mais simples que pareça, tomar um banho juntos antes da transa aumenta a intimidade. “Confesso que achava nada a ver quando as pessoas compartilhavam essa ideia. Mas realmente: quando um lava o outro, fora do contexto sexual, cria-se um vínculo mais sensível. Perdemos muito a questão do tocar o outro, o beijo na boca e todos esses detalhes tão importantes.”

4. Aposte na massagem

Conselho importante: de acordo com Lumertz, a massagem não precisa começar num contexto erótico. “Pode iniciar de forma relaxante. Vá mexendo nas costas da pessoa, depois vire ela de frente, continue os toques. Esse estímulo vai aumentando naturalmente o tesão. E claro, tente desligar a cabeça das preocupações, pois não adianta estar fazendo a massagem se a sua cabeça estiver pensando na roupa que esqueceu de estender ou no boleto que não pagou”, avisa.

A escolha do produtinho também importa. Por isso, a especialista indica testar diferentes texturas de cremes, pois nem todos são para todo mundo: “Conheço gente que não gosta de creme porque fica aquela meleca. Então dá pra usar um óleo tantra, uma vela de massagem ou até mesmo um produto siliconado que desliza bastante sem ficar pegajoso.”

E, por fim, não se pressione a fazer algo profissional: “Não tem jeito certo de fazer massagem, até porque ninguém está na cama treinando para ser massoterapeuta. Na hora da preliminar, o essencial é ter vontade de fazer o outro relaxar, sentir o corpo de quem se ama. Então dá para começar com toques tranquilos, usando as pontas dos dedos, bem de levinho, e posteriormente, ir aplicando um pouco mais de pressão”, afirma.

5. Mande mensagens provocantes durante o dia

As preliminares não precisam começar apenas dentro de casa: durante à tarde, quando tiver um tempinho livre no trabalho, mande aquelas mensagens provocantes, expressando o seu desejo. “Não tem fórmula certa. Pode ser qualquer tipo de recado, pois isso vai depender do que cada casal acredita ser mais excitante”, indica. Desta forma, é possível já ir preparando um clima antes do “vamos ver”, aponta.

6. Não ignore os beijos

A sexóloga dispara: o beijo de língua não pode ser ignorado. Caso contrário, corremos o risco de virar aqueles casais que apenas dão selinhos. “Eu sempre recomendo usar aqueles géis vibratórios com jambu na composição. É gostoso sentir aquela vibração e formigamento nos lábios na hora de beijar. A produção de saliva acaba aumentando também. Ou seja, é um jeito simples de inovar no beijo (ou até mesmo no sexo oral) sem pecisar de muito esforço.”

Ela também nos aconselha a apostar em beijos mais demorados, justamente para nos lembrarmos da sensação de estar no início da relação.

7. Inclua o ânus na brincadeira

A sexóloga avisa: estimular o ânus entra sim nas práticas preliminares. “Com o consentimento da parceria, aproveite o momento da massagem para passar as mãos perto da bunda, dar umas lambidas (o famoso beijo grego), tocar de leve ou até usar um gelzinho sensorial. Isso vai gerar sensações tão prazerosas quanto a do sexo anal”, pontua.

8. Não tocar também pode ser excitante

Também dá para provocar sem a presença de toques: basta falar coisas no ouvido do parceiro quando estiverem se relacionando. “Diga fantasias, coisas que vocês têm vontade, se jogue na imaginação. Essa é uma boa maneira de estimular. Chegar bem pertinho, como se fosse tocar o outro, e depois parar, é bastante instigante”, conclui.