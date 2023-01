10 truques infalíveis para descobrir se alguém está te traindo

Tão difícil quanto lidar com a revelação de uma traição é descobrir se ela realmente está acontecendo. Nem todas as pessoas num relacionamento monogâmico estão dispostas a revelar possíveis segredos e quebras de contrato, e chegar à verdade pode ser uma tarefa extremamente árdua para quem está em busca de esclarecimentos.

Contudo, há certos macetes na psicologia que nos ajudam a perceber se alguém está mentindo (ou não) sobre uma traição. Mudanças na expressão corporal, alterações na fala e certos maneirismos, em conjunto, denunciam com precisão que algo está errado.

A seguir, a psiquiatra Danielle Admoni indica 10 truques infalíveis para descobrir traições e mentiras num relacionamento:

1. Primeiros sintomas da traição

Danielle revela que, ao mentirmos, sentimos uma descarga adrenérgica em todo o corpo. Sabe aquela sensação de calor (ou frio) momentâneo que nos domina quase que instantaneamente? Esse é um dos primeiros sinais experimentados por quem está mentindo.

Logo em seguida, a especialista explica que há um aumento na frequência cardíaca e taquipneia (que é a aceleração da respiração), que podem levar o mentiroso a ficar com as mãos e pés gelados. Em alguns casos, o tremor pode se mostrar presente, visto que ser “pego no pulo” representa uma situação de luta ou fuga.

2. Agitação psicomotora

Um sinal bastante frequente entre aqueles que estão tentando encobrir uma traição é a agitação psicomotora. “A pessoa se mexe bastante, esconde as mãos como se estivesse escondendo uma história. As mãos costumam ir para o bolso, os braços vão para trás e o indivíduo adota uma postura física diferente do habitual”, aponta a psiquiatra.

3. Vermelhidão

Esta é infalível: de acordo com a especialista, é muito comum que as pessoas fiquem com o rosto avermelhado após mentir, especialmente se forem pegas de surpresa.

4. Piscar em excesso

Sabe quando perguntamos algo para alguém, a pessoa compreende perfeitamente a questão, mas finge demência e nos pede para repetir o que falamos? Para Admoni, esta é uma reação frequente entre quem está mentindo. “Também colocaria piscar em excesso como um sinal de alerta, pois demonstra falta de relaxamento”, afirma.

5. Desviar o olhar

De acordo com a psiquiatra, quem é destro tende a olhar para a esquerda quando está tentando abstrair uma situação estressante ou inventar alguma mentira. “Isso não é uma regra, mas pode ser um indicativo de que a pessoa está realizando um esforço mental para criar uma história e se livrar”, esclarece. O mesmo raciocínio serve para canhotos, só que de maneira inversa.

6. Olhar fixo

O contrário também levanta desconfianças! Acreditar que quem diz a verdade nos observa diretamente nos olhos é um conceito extremamente difundido na sociedade e, por isso, muitos mentirosos experientes podem nos olhar fixamente para evidenciar (de forma exagerada) que não estão escondendo nada.

7. Alterações na fala

Existem pessoas que falam mais rápido, outras mais devagar. E isso é normal. Porém, ao notar uma alteração no padrão de fala do outro, desconfie.

8. Boca seca

Danielle revela que, em situações de estresse (como a possibilidade de ser desmascarado), o corpo diminui a produção de saliva. Consequentemente, a pessoa que está mentindo pode se queixar de estar com a boca seca e até apresentar dificuldades na fala.

9. Coceira repentina

Pode parecer engraçado, mas se o seu parceiro for questionado sobre uma possível traição e começar a se coçar do nada, desconfie. “Essa pode ser uma maneira de se distrair para fugir da situação. Óbvio que apenas uma dessas coisas não quer dizer nada. Mas quando conhecemos a pessoa e observamos todas essas mudanças comportamentais, que destoam do habitual, podemos sim acreditar que há algo estranho no ar”, clarifica a psiquiatra.

10. Calmaria exagerada e ataques de raiva

Preste atenção em reações exageradas: de acordo com Danielle, a calma em excesso diante de um confronto, especialmente envolvendo uma possível traição, pode indicar um esforço em esconder a verdade.

“E claro, o contrário, que são aquelas explosões, quando a pessoa fica extremamente mal-humorada e irritada, também não é um bom indicativo.”

Confrontando de maneira saudável

Para Danielle Admoni, o melhor caminho diante de uma possível traição é o diálogo calmo. “Compreendo que é uma situação difícil, mas ao perceber que algo está errado, chame a pessoa e expresse que notou uma certa incoerência em seus comportamentos e falas. Não grite, ofenda ou cobre, pois a pessoa irá se acuar e não falará mais nada”, conclui.