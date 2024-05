Receita de suflê de cebola do “É de Casa”

Assistiu ao “É de Casa”, e ficou com água na boca só de pensar em provar o suflê de cebola da apresentadora Talitha Morete? Então você veio ao lugar certo: aqui, você aprende a receita, que fica pronta em até 40 minutos e leva poucos ingredientes.

Receita de suflê de cebola

Ingredientes

6 ovos

2 cebolas cortadas em meia lua

2 colheres de sopa de azeite

300 gramas de queijo muçarela

2 caixas de creme de leite

Cheiro verde

Sal

Pimenta-do-reino

Noz-moscada

Modo de preparo

Coloque azeite numa frigideira e doure as cebolas cortadas em meia lua. Numa tigela, coloque 6 ovos e bata com o garfo. Adicione o sal e 2 caixinhas de creme de leite.

Tempere com pimenta do reino, noz moscada e cheiro verde picadinho. Coloque as cebolas refogadas e a muçarela e misture. Leve a um num refratário que possa ir ao forno e asse por cerca de 30 minutos com forno em180ºC.