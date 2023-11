Hora de sair do tédio! 5 posições sexuais para fazer com vibrador

Você está sentindo falta de alguma novidade na hora do sexo? Um ótimo aliado é o vibrador! Apesar de queridinho nos momentos de autoprazer, o sex toy pode ser usado para deixar a transa com o par ainda mais quente e prazerosa. Aqui, você descobre 5 posições sexuais

“O vibrador é o sinônimo de criatividade no sexo. Ele foi feito para aumentar a sua experiência de prazer sexual, seja sozinha ou em companhia, então é uma ótima forma de sair daquele ‘usual’ no sexo e experimentar novas possibilidades”, aponta Isabela Cerqueira (@beladoceu), especialista em sexualidade e CEO da Good Vibres , sobre o uso de vibradores na hora da transa.

O uso do vibrador vai muito além de um acréscimo na hora do sexo, podendo até se tornar uma necessidade para o orgasmo – apesar da penetração ser prazerosa, um estudo do Journal of Sexual Medicine (em tradução literal, Jornal da Medicina Sexual) apontou que somente 31,4% das mulheres alcançam o orgasmo apenas com ela, tornando as demais formas de estímulo feminino extremamente importantes.

Por isso, nada mais justo do que encontrar uma forma de inserir esses brinquedinhos na nossa rotina sexual, não é mesmo? Quando estamos inserindo vibradores na rotina sexual, não se trata de criar novas posições, e sim de apimentar as velhas.

“O vibrador também é uma forma de estimular a comunicação entre o casal, porque vocês vão ter que conversar a respeito daquele brinquedo que vocês querem trazer, vocês vão falar sobre as posições e, no fim, vão ter trocas sobre sua sexualidade e seus limites. Os vibradores podem garantir muita mais intimidade”, coloca.

5 posições sexuais com vibrador

De ladinho!

Além de fácil de fazer, esta posição é perfeita para a estimulação clitoriana! “É uma das mais fáceis para quem está começando na jornada do vibrador, independentemente de ter pênis ou vulva, ou se estiver de trás ou para a frente”, comenta a CEO da Good Vibres.

A especialista em sexualidade explica que a inserção do vibrador nesta posição é extremamente descomplicada – e vai fazer você esquecer que nunca tinha testado. Ela recomenda, principalmente, o uso de vibradores no estilo ‘varinha’ para os principiantes, devido ao seu cabo longo que pode ser segurado com facilidade – além de contar com uma boa ergonomia – por ambas as partes no sexo.

“Tem uma liberdade maior de manuseio. Nesta posição, fazemos o clássico sexo de ladinho e posicionamos a vara vibradora no clitóris. Caso estejam de costas, irá trazer estímulo apenas para o parceiro com vulva, mas se estiverem de frente poderá dar estímulo para ambos”, explica.

Vibra de quatro

Vamos adaptar mais uma das favoritas? A posição de quatro é uma das mais clássicas no sexo, todos já ouvimos e conhecemos muito bem.

“O ‘de quatro’ têm uma amplitude maior para fazer o posicionamento do vibrador, mas eu, particularmente, acho mais legal a pessoa que está na frente posicionar o brinquedo. Um vibrador muito legal para usar é o sugador de clitóris, que quando você tá usando sozinha, você tem maior consciência de onde está o seu e você vai conseguir encaixar melhor”, explica Isabela.

Sentada vibradora

Hora de sentar? Sim, mas não se esqueça do brinquedinho! A ‘sentada’ já uma posição na qual a pessoa que está por cima consegue se esfregar bem, dando um maior estímulo ao clitóris e um maior controle da velocidade e da intensidade na hora do sexo.

É uma posição que as parceiras com vulva tendem a ter uma certa preferência. “Se você coloca um anel peniano no parceiro com pênis ou até um vibrador do tipo bullet para fazer aquela ‘roçada’ no clitóris, fica ainda mais fácil de chegar no orgasmo”, garante.

Dupla penetração a dois

Já sonhou com uma dupla penetração? Isso não precisa ficar no mundo dos sonhos, e os vibradores são a solução perfeita para esse desejo íntimo – caso o ménage à trois não seja a sua praia.

“Você pode usar um vibrador – como os de vara, bullet ou mais realistas – enquanto você está sendo penetrada no ânus. Você também pode inverter, sendo penetrada na parte do canal vaginal enquanto você coloca um plug anal, simulando a dupla penetração”, explica a especialista em sexualidade.

A região anal é uma das que recebem menos atenção durante o sexo heterossexual, mas ela consegue ocasionar orgasmos ainda mais intensos devido à diferenciação de estímulos aos quais estamos acostumadas.

Massageador de próstata

Pensando em adquirir um presentinho para o parceiro? Aposte em um massageador de próstata! “Dá para usar em diferentes posições, podendo estar realizando uma posição de penetração como a ‘de quatro’, por exemplo, enquanto se aproveita do uso do massageador de próstata, dando aquele estímulo duplo aos parceiros com próstata”, acrescenta a educadora sexual.

