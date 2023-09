Sexo sem malabarismo: Confira 5 posições sexuais simples e prazerosas!

Hoje, 06 de setembro, é conhecido como o Dia do Sexo no Brasil. Não que seja necessária uma data para celebrarmos essa prática, mas, já que existe, que tal aproveitar para comemorar da melhor forma possível? Conversamos com Isabela Cerqueira, especialista em sexualidade, fundadora e CEO da Good Vibres, sobre posições sexuais que não exigem lá muito malabarismo, mas que dão aquela pitada de novidade para deixar a relação mais quente.

Posições elaboradas e acrobáticas exigem muita concentração e preparo. Em uma rotina agitada, as mais fáceis ganham um charme ainda mais especial. Afinal, a gente quer relaxar e aproveitar sem manobras complexas. Mas também não é preciso ficar na mesmice de sempre, dá para fazer outras versões do beabá já conhecido. Dito isso, temos aqui sugestões para você explorar: posição relaxada, encaixadinha sentada, abraço, pouso forçado e tesoura. Nos próximos parágrafos, discorremos sobre cada uma delas.

“Essa são posições de baixo esforço, em que ambas as pessoas conseguem ficar sentadas ou deitadas, curtindo com calma os estímulos proporcionados pela parceria. Ainda assim, para que essas posições fiquem confortáveis, se faz necessária a comunicação entre o casal, entendendo juntos como encaixar o corpo ao ponto de que ambos se sintam relaxados com os estímulos”, conta a especialista Isabela Cerqueira.

São ótimas posições para explorar o toque em todo o corpo, para além das genitais. “Uma dica é diversificar o estímulo em outras regiões erógenas, entendendo quais partes do corpo mais excitam a parceria, o que proporciona um aumento de intimidade e prazer entre ambas pessoas”. Vamos às posições?

Continua após a publicidade

Posição sexual relaxada

Os dois deitam-se de costas, um ao lado do outro, com as pernas estendidas. É uma versão mais preguiçosa do que a de quatro e tão efetiva quanto. Os corpos estão relaxados e há espaço para explorar outras partes do corpo, além da penetração. Dá para usar brinquedos sexuais, seja para estimular o clitóris ou os mamilos.

Encaixadinha Sentada

Continua após a publicidade

Nesta posição, o parceiro senta-se e o outro se encaixa por cima, de frente. A encaixadinha sentada permite que ambos possam controlar o ritmo e a profundidade da penetração. Por ser uma posição que não exige tanto esforço, é possível manter por mais tempo a transa. “Isso ajuda a aumentar a excitação, pois ambas pessoas podem aproveitar melhor os estímulos nos corpos, sejam eles: toque, beijo, massagem”, sugere a Isabela Cerqueira.

Abraço

Um abraço é sempre bem-vindo, principalmente no sexo. Nesta posição, os parceiros se abraçam de frente, ou de costas, vai de acordo com sua preferência, criando um encaixe perfeito. Envolvidos um pelo outro, há um contato corporal ótimo para explorar beijos e carícias.

Continua após a publicidade

Pouso Forçado

No pouso forçado, um parceiro deita-se de costas com as pernas estendidas e outro parceiro se ajoelha sobre o deitado, mantendo as pernas juntas. Essa posição oferece uma sensação de dominação suave e “com um travesseiro firme, e de preferência mais alto, o casal consegue variar o estímulo, mudando o ângulo da penetração, gerando mais conforto, principalmente pela região pélvica mais relaxada e exposta”, recomenda a especialista. “O travesseiro é um ótimo aliado para quem quer explorar novos estímulos, podendo inclusive levar a orgasmos mais intensos pelo ajuste do encaixe dos corpos.”

Tesoura

Continua após a publicidade

Na tesoura, ambos os parceiros deitam-se de lado, de frente um para o outro, com as pernas entrelaçadas. As pernas de um parceiro estão entre as pernas do outro, criando uma forma de tesoura. Essa posição é a mais complexa da lista e oferece estimulação íntima intensa.

“Testar novas posições sexuais é incrível para o casal descobrir estímulos diferentes, sair da rotina e gerar ainda mais conexão e intimidade entre ambos. Entretanto, é fundamental que isso seja feito com calma e mantendo a comunicação clara até que ambos encontrem a melhor forma de sentir prazer sem risco de lesões”, recomenda a profissional.

Teste diferentes ambientes da casa

Não subestime o poder das posições sexuais simples, mas se você não quiser inovar neste quesito, Isabela Cerqueira propõe que você explore outras coisas. “Uma dica é testar ambientes diferentes até que fiquem relaxados e encontrem suas posições favoritas, seja em sofá, em cama… Além disso, o uso de almofadas e travesseiros também ajuda no conforto, sendo um dos recursos preferidos para melhorar o posicionamento dos corpos para de gerar mais prazer.” Então, pronta para celebrar o Dia do Sexo?

Continua após a publicidade