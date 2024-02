5 festas liberais para curtir na época de Carnaval em SP

O Carnaval é a época perfeita para solteiros (ou adeptos das práticas não-monogâmicas) experimentarem as mais variadas facetas da sexualidade. E não há espaço melhor do que as festas liberais para conseguir se jogar em diversos fetiches e aventuras eróticas. Pensando nisso, separamos alguns eventos picantes que acontecerão na época de folia. Quem sabe, depois de curtir um bloquinho de rua, você não se anima para conhecer alguma delas? Veja a seguir:

Festas liberais no Carnaval em São Paulo

1. Festa Dando

Voltada ao público LGBT, a Festa Dando traz um line-up com o melhor da música eletrônica mesclado à performances eróticas. Além do espaço contar com dark rooms, a nudez e o sexo são permitidos em quaisquer ambientes (inclusive na pista de dança).

Quando : 10/02

: 10/02 Endereço : Rua João Passalaqua, 80 – Bela Vista

: Rua João Passalaqua, 80 – Bela Vista Instagram oficial

2. CarnaSpicy 2024

Neste carnaval, a balada Spicy (em parceria com o Bloco Play Coelhinhas) promove um evento outdoor e indoor, onde os foliões podem transitar livremente entre o bloquinho de rua e o clube liberal.

Dentro da Spicy, é possível encontrar banheiro, lounge, chapelaria, labirintos, dark room e, de quebra, um open bar que começa a funcionar a partir das 10h00 da manhã.

Quando : 11/02

: 11/02 Endereço : Alameda dos Pamaris, 42 – Moema

: Alameda dos Pamaris, 42 – Moema Instagram oficial

3. Mariposa Bar

Procurando um espaço para curtir algo mais picante com privacidade após o bloquinho de rua? Se a resposta for sim, o Mariposa Bar é a opção ideal para você.

Idealizada para todos os públicos, heterossexuais e LGBTQIAPN+, o local promove o seu after liberal no dia 3 de fevereiro, a partir das 18h.

Quando : 03/02

: 03/02 Endereço: Rua General Jardim, 366

4. CarnaKevin

Neste ano, a tradicional festa de Carnaval da Kevin contará com uma estrutura duas vezes maior que o habitual, trazendo dois dark rooms, bar ampliado e um line-up grandioso de DJ’s.

Apesar do sexo não ser incentivado na pista, os corredores e quartos escuros do local fervem durante as mais de seis horas de evento. A nudez, entretanto, é permitida em quaisquer áreas.

Quando : 10/02

: 10/02 Endereço : a localização é secreta, sendo enviada aos participantes um dia antes por e-mail

: a localização é secreta, sendo enviada aos participantes um dia antes por e-mail Instagram oficial

5. Lilith Lounge

Também realizado no Clube Spicy, o Lilith Lounge é um evento exclusivo para mulheres, com double drink do dia até às 20h, massagistas eróticos, shows de strip-tease e workshops de danças sensuais.

Quando : 09/02

: 09/02 Endereço : Alameda dos Pamaris, 42 – Moema

: Alameda dos Pamaris, 42 – Moema Instagram oficial