Traição no Carnaval: estudo mostra quantos brasileiros são infiéis na data

Com a chegada do Carnaval, os solteiros se preparam para “passar o rodo” durante os bloquinhos. Mas e quanto aos casais monogâmicos: como eles curtem o feriado estando comprometidos? Bom, de acordo com um levantamento realizado pela plataforma Gleeden, site e aplicativo feito para quem deseja ter encontros extraconjugais, estar comprometido não é um problema para muitos, visto que 33% dos brasileiros admitiram já ter sido infiéis na folia. Além disso, 36% consideram a infidelidade no Carnaval “mais aceitável do que em qualquer outra época”.

Ainda segundo a pesquisa, 33% declaram que beijar não pode ser considerado traição. 13% dos monogâmicos vão além: para eles, “praticar sexo oral ou masturbação” também não se enquadra como infidelidade. Em contrapartida, 100% dos participantes definem “penetração sexual” como prática extraconjugal.

Como o estudo foi feito

Para chegar a esses resultados, o site e aplicativo entrevistou 1.145 usuários do Gleeden no país, entre 23 de janeiro e 6 de fevereiro deste ano.

Brasileiros perdoam traições no Carnaval?

Aparentemente, sim. 50% afirmaram que “sim, é normal que isso aconteça nessa data”, enquanto o restante respondeu que “não, infidelidade é sempre infidelidade”. Questionados sobre os motivos que levam a essa “tentação” no feriado, os entrevistados listaram os seguintes fatores:

Álcool (73%)

Ambiente festivo (17%)

Fantasias (5%)

Falta de caráter (5%)

“Acredito que, no carnaval, as pessoas ficam mais alegres, positivas, abertas e querendo experimentar a vida e o novo. É como um período em que tudo é permitido antes de voltarmos para a rotina chata de sempre. Assim, durante o feriado, as pessoas compreendem que ‘as regras são quebradas’”, opina Silvia Rubies, Diretora de Comunicação Gleeden Espanha e América Latina.

Uso do Gleeden pelos brasileiros

Acredite ou não, o Gleeden, aplicativo destinado a quem procura casos extraconjugais e relações abertas, possui mais de 650 mil usuários apenas no Brasil. Pensado para mulheres (e por mulheres), a plataforma incentiva que as pessoas defendam os seus verdadeiros desejos.

E no carnaval, a plataforma vê um aumento expressivo em seu uso: “Em geral, após longas festividades como as férias de verão, Carnaval e Natal, verifica-se um aumento de registros e ligações à plataforma. Parece que as pessoas, depois de passar mais tempo com a família e cônjuges, ficam cansadas e prontas para viver outras possibilidades”, revela Rubies.