Um pote de geleia pode denunciar uma traição – esse foi um aprendizado que Shakira expôs ao mundo nas últimas semanas. Essa, no entanto, não é a primeira vez que ouvimos histórias inusitadas deste tipo. No ano passado, uma salada e um smartwatch fizeram Jason Sudeikis descobrir que Olivia Wilde estava tendo um caso com Harry Styles. Ficou curiosa? Abaixo, você conhece 5 famosos que descobriram traições de maneira inusitada.

A salada e o smartwatch

Vamos começar com Olivia Wilde, Jason Sudeikis e Harry Styles. Esse acontecimento é relativamente recente, mas vamos refrescar a sua memória. Wilde estava trabalhando no filme Não Se Preocupe, Querida, com o cantor e ator Harry Styles. Segundo a ex-babá dos filhos do casal, Sudeikis teria descoberto o suposto caso de Wilde lendo as mensagens trocadas entre os dois no Apple Watch da atriz.

De acordo com a babá, Wilde preparou uma salada (feita especialmente para Styles) e nunca mais voltou para casa. Jason Sudeikis ficou desolado e teve crises para lidar com a situação, incluindo surtos. Wilde chegou a alegar que o relacionamento dela com o ator acabou muito antes dela conhecer Harry.

Traição nos tabloides!

Halle Berry viu em um tabloide que seu segundo marido, Eric Benét, a estava traindo. Ela ameaçou processar a publicação, já que estavam trabalhando com mentiras. Eis o pulo do gato: foi depois disso que Benét assumiu estar traindo Berry – e com várias mulheres. Aparentemente, desta vez, o tabloide não mentiu.

Os paparazzi podem ajudar, às vezes

Em 2012, um dos casais queridinhos de Hollywood era formado por Kristen Stewart e Robert Pattinson. Depois da saga Crepúsculo, ela foi escalada para interpretar Branca de Neve em Branca de Neve e o Caçador, filme com direção de Rupert Sanders. Bom, Stewart foi flagrada aos beijos com Sanders e Pattinson descobriu a traição quando as fotos passaram a circular na internet.

Um iPad compartilhado e uma traição

Quando estão tendo casos as pessoas comentem ainda mais deslizes, como no caso de Gavin Rossdale, músico do Bush. Gwen Stefani se divorciou dele após descobrir por meio de um iPad compartilhado que ele estava tendo um caso com a babá da família. “Foi o começo do inferno. Como seis, sete, oito meses de tortura, tentando descobrir esse grande segredo”, disse ela à Harper’s Bazaar.

Um affair também pode ter um final feliz

Essa não é necessariamente uma traição que foi descoberta de forma inusitada, mas o desfecho sim. O então marido de Shania Twain, Robert John Lange, teve um caso com sua melhor amiga – que era casada com um homem chamado Frédéric Thiébaud. Houve um divórcio duplo, Shania e Frédéric se uniram após isso. Eles acabaram se apaixonando e se casando. Eles estão juntos até hoje.