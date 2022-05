5 benefícios do sexo que vão além do prazer

Que prazer é positivo todo mundo já sabe – afinal, isso está embutido no próprio nome. No entanto, a verdade é que os benefícios do sexo vão muito além da parte sensorial: além de liberar endorfinas e ocitocina na corrente sanguínea, promovendo bem-estar, ele traz relaxamento e até melhora a qualidade do sono. Ficou curiosa? Então vem com a gente descobrir outros pontos positivos da prática.

Antes de falar dos benefícios, é importante frisar: fazer sexo frequentemente não é necessariamente melhor. “A verdade é que não há resposta correta (para quantas vezes transar na semana), já que a quantidade não tem nada a ver com a qualidade”, explica o urologista Eduardo Leze, Doutor em fisiopatologia e ciências cirúrgicas pela UERJ.

Mais relaxamento

É bem provável que você já tenha ouvido falar que o estresse é o maior vilão do corpo e, acredite, isso é verdade. “A liberação constante de adrenalina pode aumentar a sua pressão arterial, além de influenciar na queda de cabelo, no surgimento de doenças de estômago e da pele. Ele não combina com o nosso corpo e a boa notícia é que o sexo é capaz de eliminar as tensões do dia a dia, já que a atividade sexual reduz os níveis de ansiedade“, esclarece.

Serotonina nas alturas

A serotonina, o hormônio responsável por regular o humor e o sono, também aumenta durante o sexo. O resultado? Sentimentos de felicidade e tranquilidade. “Além disso, quem transa pode ficar mais otimista, de bom humor e ter pensamentos positivos. Vale ressaltar que a sensação de satisfação desse hormônio tem efeito contrário à adrenalina. Assim, relaxando e tendo mais prazer, temos maior liberação de serotonina.”

Aumenta a conexão

Como dito, a ocitocina é liberada durante a relação sexual tanto em homens quanto em mulheres. Conhecido como o hormônio do amor, ele intensifica a ligação entre os parceiros e está relacionado à afetividade, aumentando a conexão do casal. “Durante o orgasmo feminino, a ocitocina promove contrações uterinas. Nos homens, ocorrem contrações dos ductos seminais e favorece a ejaculação”, conta.

Coração saudável

Sabe aquele acelerar do coração que sentimos quando praticamos exercícios físicos? Ele melhora a saúde do coração e das artérias e também acontece durante o sexo. Mas, calma, que, como alerta o especialista, pode existir algum malefício caso você sofra de hipertensão desregulada ou doença coronária. “Nesses casos, o coração pode atrapalhar o sexo e vice-versa”, completa.

Mais qualidade no sono

Um sono de qualidade é um sono reparador, ajudando o corpo a recuperar os danos no DNA e metabolismo. E o sexo, claro, também dá uma mãozinha nisso: a relação favorece o relaxamento muscular, te fazendo sentir uma mistura de bem-estar e exaustão que privilegia o adormecer.