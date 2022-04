Por que fazemos menos sexo no frio? Estudo responde

Você já notou que fazemos menos sexo no frio? Quando o inverno chega, é comum que aqueles momentos de ficar grudadinhos embaixo do edredom assistindo a um filme ou série ou degustar pratos quentinhos que tanto trazem conforto se intensifiquem e que a libido, por sua vez, seja colocada um pouco de lado. E a ciência, é claro, tenta encontrar explicações para esse fenômeno que muitos casais já sentem na prática.

Um artigo publicado pela revista científica J. Clin. Endocrinol avaliou a escala de variação intraindividual do hormônio testicular em 27 voluntários do sexo masculino, durante o período de 17 meses, medindo os hormônios reprodutivos FSH, Hormônio Luteinizante (LH), testosterona, estradiol e SHBG. Uma variação sazonal foi observada nos níveis de LH e testosterona em homens. A mesma estaria relacionada à temperatura média do ar durante o mês anterior à coleta de sangue, com níveis mínimos presentes durante o inverno.

A temperatura do ar, mais do que a exposição à luz, parece ser uma possível variável climática que explica a variação sazonal dos níveis de LH, como pontua o urologista Eduardo Leze, doutor em Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas pela UERJ. “No frio, os homens apresentam a diminuição na produção do hormônio luteinizante, que dá o sinal para os testículos produzirem testosterona, além da redução da própria testosterona no inverno”, afirma.

Vale ressaltar que as temperaturas baixas deixam as pessoas mais sedentárias e com menos disposição para a prática de qualquer atividade física, inclusive o sexo. Outro ponto é o consumo de alimentos mais pesados e calóricos, o que também influencia no desempenho, por isso a diminuição da libido nos dias frios. Não quer ser tão afetada por tudo isso? Calma, que, abaixo, o especialista apresenta algumas soluções possíveis.

Mantenha-se em movimento

Espantar a preguiça e manter o corpo em movimento, até mesmo com exercícios dentro de casa, serão de grande ajuda para a sua saúde e também para ter aquele “gás extra” na hora do sexo. Mantenha-se em movimento. Mesmo que não seja na mesma intensidade, é importante. A atividade física regular provoca o corpo para aumentar os níveis de testosterona.

Reforce a vitamina C

Quem costuma sofrer com resfriados e alergias durante o inverno também pode se sentir desanimado para realizar o ato sexual. As famosas “ites” (rinite e sinusite) podem ocasionar dores de cabeça, febre, coriza, perda de apetite, entre outros sintomas nada convidativos para o momento íntimo. Para evitar este “inconveniente”, a dica é reforçar a imunidade e manter uma boa alimentação, rica em verduras e legumes, além de frutas com vitamina C, que são altamente recomendadas.

Exposição ao sol

A vitamina D pode ajudar a manter o corpo saudável e com a libido em dia. Se o frio não permitir, suplemente com vitamina D em cápsulas, mas não esqueça que o uso deve ser orientado pelo seu médico.