Homem que tentou matar juíza em fórum é condenado

O vendedor Alfredo José dos Santos foi condenado na noite desta terça-feira (4) a cumprir 21 anos de prisão por tentativa de homicídio e cárcere privado da juíza Tatiane Moreira Lima. Em março de 2016, ele invadiu o Fórum do Butantã, em São Paulo, com um galão de gasolina e um isqueiro ameaçando atear fogo na magistrada.

Vestindo uma blusa com os dizeres “fraude processual” e um capacete com a inscrição “inocente”, o homem entrou no local para protestar contra a decisão da Justiça de tirar a guarda de seu filho após sua ex-mulher acusá-lo de violência doméstica. Para chegar até a juíza, ele jogou um ‘artefato explosivo’ na direção do vigilante — crime do qual foi inocentado.

A partir daí, manteve a juíza como refém por mais de 20 minutos, na sala dela na Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. No gabinete, arremessou uma garrafa com líquido inflamável contra o piso e derrubou Tatiane no chão. Depois, derramou o produto nele e nela, ameaçando atear fogo nos dois com um isqueiro. Durante esse momento, Alfredo obrigou a meritíssima a gravar um vídeo com o celular dele, dizendo para seu filho que o pai era inocente da agressão contra a ex-esposa.

Desde então, o acusado seguia preso até o início do julgamento na segunda-feira (3), no Fórum Criminal da Barra Funda, na capital paulista. Além dos depoimentos da juíza e do vigia, o juiz Adilson Paukoski Simoni, da 5ª Vara do Júri, ouviu testemunhas de acusação e de defesa no primeiro dia até interromper o julgamento para ser retomado nesta terça (4) com o interrogatório do réu.

