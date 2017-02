Susan Miller: como o eclipse solar de domingo afetará seu signo

Não são só os amantes do Carnaval que estarão em festa nesse feriado. Um eclipse anular solar, conhecido também como “anel de fogo”, acontecerá no dia domingo (26) e poderá ser visto em boa parte do Brasil.

O fenômeno consiste na passagem da Lua diante do Sol e é raro por conta de sua estreita faixa de observação. Ele acontece quando a Lua está mais afastada da Terra e, por isso, não chega a cobrir o Sol por completo. É por essa razão que se chama eclipse anular: ficam aparentes somente as bordas do Sol, formando um “anel de fogo”.

Quem estará nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, bem como no Sul de Argentina e Chile e região Centro-Sul da África, pode se preparar para o evento porque terá melhor visualização.

Os estados nordestinos mais próximos dos Sudeste, como a Bahia, também poderão observar o fenômeno. Em São Paulo, a Lua começará a passagem a partir das 10h30, sendo que o ponto alto do eclipse será próximo às 11h30 e seu fim, depois de 12h30.

De acordo com a pesquisadora Josina Nascimento, da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional, em entrevista a EXAME.com, “os eclipses da lua e do sol sempre acontecem em datas próximas.” E acrescenta: “Tivemos um eclipse lunar em 10 de fevereiro e agora temos um do sol. Isso não é coincidência”.

Ela ainda indica que as órbitas da lua e do sol são as razões para que os eclipses aconteçam com intervalos de tempo tão próximos.

Para observar

É preciso tomar muito cuidado para observar o Sol durante o fenômeno astronômico. Diferentemente do lunar, o eclipse solar, caso seja apreciado sem o equipamento adequado, por produzir queimaduras na retina e até mesmo cegar. Óculos escuros, filmes de raio-X, binóculos, lunetas e até mesmo a máquina fotográfica não são apropriados.

A solução ideal é utilizar um telescópio específico com proteção contra raios ultra-violeta. Caso não possua esse equipamento, há outras maneiras de acompanhar o evento: ou fazendo uso de um anteparo, que pode, por exemplo, ser uma folha de papel com pequenos furos; ou assistir pela internet.

Interferência do eclipse nos signos

A famosa astróloga Susan Miller contou para a CLAUDIA o que os astros reservam para os signos e como esse eclipse anular solar afeta cada um. Veja:

Aquário

21/1 a 19/2

O eclipse solar traz a chance de aumentar a renda: cogite pedir aumento e reveja investimentos.

Peixes

20/2 a 20/3

O fenômeno afeta a maneira como você se vê, e isso impactará o visual: que tal tentar algo novo? Acima de tudo, você se sentirá mais segura e confiante.

Áries

21/3 a 20/4

Uma preocupação será resolvida. Se precisar, recorra a profissionais, como um terapeuta ou um coach. Mergulhe de corpo e alma para conquistar aquilo que deseja e use a força desses fenômenos poderosos.

Touro

21/4 a 20/5

O eclipse solar dá início a duas semanas de atividade social intensa. Pense em misturar lazer e negócios e passe a frequentar lugares com pessoas do seu ramo, que tragam inspiração e incentivo.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O fenômeno ilumina sua casa da honra e da fama. Parece que uma oportunidade inédita lhe será oferecida na carreira. Você poderá demonstrar toda sua criatividade nesse caminho, pois Mercúrio, seu regente, estará de bom humor e beneficiará ideias originais.

Câncer

21/6 a 21/7

O eclipse solar vai atiçar seu espírito aventureiro e a estimulará a fazer planos para viajar. O destino será, além de lindo, ideal para reflexão.

Leão

22/7 a 22/8

Ele iluminará sua casa do dinheiro dos outros. É possível que você receba uma proposta para vender algo mesmo sem estar anunciando.

Virgem

23/8 a 22/9

O eclipse inspira os apaixonados: tem coisa melhor do que fazer planos a dois? Se você está inseguro sobre qual caminho tomar na sua relação, depois desse mês, você saberá sua decisão e o que é preciso ser feito.

Libra

23/9 a 22/10

O fenômeno feta seu ambiente de trabalho – é provável que aconteçam algumas modificações ou que um segredo venha à tona e impacte a rotina. Faça um esforço para manter o foco e, se surgir alguma dúvida, pare e retome as instruções iniciais.

Escorpião

23/10 a 21/11

No dia 26, o amor entra em foco. Com Netuno por perto, é preciso ser cautelosa em suas reações. Evite preencher lacunas antes de o parceiro responder, pois talvez produza uma ideia errada de quem é a pessoa ao seu lado.

Sagitário

22/11 a 21/12

O segundo eclipse do mês, no dia 26, impacta aspectos de sua moradia, exigindo, talvez, uma reforma ou até mesmo mudança de endereço.

Capricórnio

22/12 a 20/1

O eclipse solar libera sua agenda para uma escapada rápida a uma cidade próxima. Escolha um destino com mar, rio ou lago e voltará se sentindo energizada. Pode parecer uma viagem singela e não planejada, mas se tornará uma boa lembrança na gaveta de memórias.