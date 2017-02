Rara aparição: Marcelo, filho de Ivete, brilha no ensaio da mãe

Talento musical vem de família! Na última semana, o filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo, 7 anos, participou de ensaio do show do cantor Saulo Fernandes e mostrou que leva jeito para a música.

Leia também: 7 revelações de Ivete Sangalo

Diversas câmeras registraram o momento – o que não intimidou o menino, apesar de ele não costumar aparecer em muitos eventos públicos com a mãe famosa. O garoto também chamou a atenção pela semelhança com Ivete. Ela até publicou uma foto mais nova e brincou na legenda “a carinha do meu filho”.