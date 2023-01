25 empregos em alta no Brasil em 2023, segundo o LinkedIn

Quer saber quais são os empregos em alta no Brasil? Pois bem, o LinkedIn divulgou uma lista com os 25 cargos com maior procura no país nos últimos cinco anos – uma boa pedida para quem ainda está decidindo qual caminho profissional seguir, ou até pensando em trocar de profissão.

Para chegar ao resultado, os pesquisadores do LinkedIn Economic Graph analisaram os cargos dos usuários iniciados de 1º de janeiro de 2018 até 31 de julho de 2022. Dessa forma, calcularam uma taxa de crescimento para cada vaga, que deveria ter uma crescente e consistente incidência na base de usuários do site.

Vamos aos 25 empregos com a maior procura no Brasil:

1 – Analista de privacidade

O analista de privacidade avalia os riscos associados a dados confidenciais e desenvolve procedimentos para lidar com essas informações. Essa vaga está presente nos setores de serviços profissionais, tecnologia e mídia, e serviços financeiros. Já a cidade com maior número de contratações é São Paulo.

2 – Especialista em cibersegurança

O especialista em cibersegurança também está presente nas áreas de serviços profissionais, tecnologia e mídia, e serviços financeiros. Esses profissionais lidam com ameaças, avaliam as vulnerabilidades digitais das empresas e colaboram no desenvolvimento de políticas corporativas de tratamento de dados. As cidades com maior demanda deste cargo são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília (DF).

3 – Especialista em capacitação em vendas

Especialista em capacitação de vendas auxilia equipes de vendas viabilizando recursos necessários para atrair clientes. Os setores mais comuns são serviços profissionais, tecnologia e mídia e ensino. A região com maior incidência desta vaga não foi divulgada.

4- Líder de gerentes de produto

Para monitorar todas as etapas de um produto ou serviço é preciso um líder de gerentes de produto. Ele acompanha o conceito até o lançamento, supervisionando a equipe do projeto. Semelhante aos itens acima, esse profissional está presente em serviços financeiros, tecnologia e mídia, e serviços profissionais. A cidade com maior número de vagas é São Paulo.

5 – Representante de desenvolvimento de negócios

A vaga de representante de desenvolvimento de negócios é para identificar e manter relacionamentos com potenciais clientes para novas perspectivas de negócios. Os setores mais frequentes para esse cargo são serviços profissionais, tecnologia e mídia, e serviços financeiros. As regiões com mais demanda são Florianópolis (SC), São Paulo e Curitiba (PR).

6 – Engenheiro de cibersegurança

Engenheiros de segurança cibernética avaliam e identificam riscos de segurança em sistemas corporativos, focando no desenvolvimento de soluções para combater ameaças e crimes cibernéticos. Serviços financeiros, serviços profissionais, tecnologia e mídia são os setores mais comuns. A cidade com mais contratações é São Paulo.

7 – Diretor de receita

O diretor de receita supervisiona a geração de receita dentro de um negócio, escolhendo em quais segmentos de mercado focar e ajudando a definir estratégias de planejamento, marketing e operação. Os setores mais populares são tecnologia e mídia, serviços profissionais e manufatura. A cidade com mais vagas é São Paulo.

8 – Engenheiro de dados

Engenheiro de dados elabora sistemas para coleta e análise de dados em larga escala. Além de transformar essas informações em recursos úteis para outras partes da empresa. Serviços profissionais, serviços financeiros, tecnologia e mídia são as áreas mais comuns. Já as regiões com mais demanda são Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

9 – Analista de desenvolvimento de sistemas

Analista de desenvolvimento de sistemas é o especialista que usa a tecnologia da informação e as técnicas de design de sistema para otimizar processos corporativos. Os setores mais comuns são: serviços profissionais, tecnologia e mídia e serviços financeiros. As cidades com mais contratações são São Paulo, Belo Horizonte (MG) e Recife (PE).

10 – Pesquisador em experiência do usuário (UX)

Pesquisador em experiência do usuário comanda pesquisas para ajudar a empresa a criar produtos e serviços que melhor atendam às demandas dos clientes. Serviços profissionais, serviços financeiros, tecnologia e mídia são os setores mais comuns. São Paulo é a cidade com mais demanda.

11- Designer de conteúdo

Designer de conteúdo é o responsável pela criação de uma estratégia de conteúdo para os produtos e serviços de uma empresa. Os setores mais comuns são serviços profissionais, serviços financeiros, tecnologia e mídia. A cidade com mais contratações é São Paulo.

12 – Engenheiro de qualidade de software

Para acompanhar todas as etapas do processo de desenvolvimento de um software é necessário um engenheiro de qualidade de software. Ele vai garantir o desempenho adequado do programa. As áreas mais comuns para essa vaga são serviços profissionais, tecnologia, mídia e financeiros. Novamente, a cidade de São Paulo é a com maior demanda.

13 – Desenvolvedor de chatbot

O desenvolvedor de chatbot é quem cuida da criação, implementação e monitoramento dos aplicativos usados para automatizar os processos de comunicação. Serviços profissionais, tecnologia, mídia e financeiros são os setores mais comuns. As regiões com maior número de vagas não foram informadas.

14 – Analista de marcas

A pesquisa de mercado para fornecer insights estratégicos sobre o desempenho de uma marca é feita por um analista de marcas. Serviços profissionais, manufatura, tecnologia e mídia são as áreas mais populares. A cidade com maior número de vagas é São Paulo.

15 – Engenheiro de confiabilidade de sites

Um engenheiro de confiabilidade de site é alguém que garante que a infraestrutura de TI de uma empresa funcione conforme o esperado, monitorando e aumentando a disponibilidade de aplicativos e serviços de missão crítica. As indústrias mais populares são: serviços profissionais, serviços financeiros, tecnologia e mídia. As cidades com mais vagas são São Paulo, Rio de Janeiro e Uberlândia (MG).

16 – Desenvolvedor back-end

O responsável pela criação e manutenção da infraestrutura digital por trás de softwares e sites é o desenvolvedor back-end. Eles podem ser encontrados em serviços profissionais, tecnologia, mídia e financeiros. As cidades com mais contratações são São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba.

17 – Gerente de crescimento

Para auxiliar as empresas a aumentarem as receitas, identificando oportunidades de aquisição e ativação de clientes é importante um gerente de crescimento. Essas vagas são mais comuns em setores de tecnologia, mídia, serviços profissionais e financeiros. São Paulo é a cidade com maior demanda.

18 – Executivo de contas de grandes contatos

Um executivo de contas de grandes contatos molda e supervisiona estratégias e metas de vendas, além de gerenciar o canal de geração de leads das contas sob sua responsabilidade. Os setores mais populares são tecnologia, mídia, serviços profissionais e financeiros. Já a cidade com mais contratações é São Paulo.

19 – Gerente de sustentabilidade

O gerente de sustentabilidade desenvolve os programas e políticas de sustentabilidade de uma empresa, além de garantir a implementação. Os setores mais comuns são manufatura, serviços profissionais e petróleo. E a cidade com maior demanda é São Paulo.

20 – Especialista em experiência do cliente (CX)

Já um especialista em experiência do cliente acompanha toda a jornada do consumidor, apurando as necessidades dos clientes e atendendo a essas demandas. Os setores mais populares são serviços profissionais, tecnologia, mídia e financeiros. A cidade com mais contratações é São Paulo.

21 – Redator SEO

Um redator de SEO é quem ajuda a definir estratégias editoriais e de criação de conteúdo para aumentar o tráfego orgânico em sites e redes sociais, usando palavras-chave e outras ferramentas de otimização. Os setores mais populares são tecnologia, mídia, serviços financeiros e profissionais. Não foram informadas as cidades com maior procura por essa vaga.

22 – Analista de sucesso do cliente

O analista de sucesso do cliente busca novos clientes, analisando o engajamento e satisfação do mesmo. Os setores mais comuns são tecnologia e mídia, serviços profissionais e financeiros. São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba são as cidades com mais contratações.

23 – Coordenador de segurança da informação

O coordenador de segurança da informação é responsável por proteger os sistemas da empresa, desenvolvendo políticas e padrões para garantir que as leis sejam seguidas, assim como as medidas de proteção de dados. A cidade com mais vagas é São Paulo.

24 – Redator com foco em experiência do usuário

O redator com foco em experiência do usuário cria conteúdo em destaque em ativos digitais, aplicativos e sites para ajudar o cliente a usar um produto ou serviço. Serviços profissionais, tecnologia, mídia e serviços financeiros são os setores mais populares e a cidade de São Paulo possui o maior volume de contratações.

25- Analista de suporte de TI

Um analista de suporte de TI é responsável por fornecer suporte técnico, configurar computadores e outros equipamentos, treinar usuários sobre como usar o software adotado pela empresa e resolver problemas técnicos. As áreas mais populares são suporte técnico, sistemas operacionais e Microsoft Windows. As cidades com mais contratações são São Paulo e Belo Horizonte.