As 5 tatuagens mais buscadas por mulheres no Pinterest

Há anos as tatuagens servem para expressar personalidades. Os desenhos permanentes acompanham modas e tendências, conforme mudam com o tempo. De ilustrações em 3D, até releituras de obras clássicas, as tatuagens são feitas por milhões de pessoas em todo o mundo.

É no Printerest, plataforma com milhares de fotos inspiradoras, que grande parte dos amantes de tatuagem procuram ideias do que fazer e lugares onde tatuar. O aplicativo liberou uma pesquisa, mostrando as tendências de busca de tatuagem no ano de 2019 e os resultados revelam curiosidades!

Por exemplo, no Brasil, as pesquisas por tatuagem nórdica, tatuagem de peças mecânicas e de releituras de obras do Van Gogh cresceram 2.348%, 1.427% e 299%, respectivamente. Os dados foram analisados no período entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018. De forma geral, as tatuagens estiveram entre os 20 termos mais buscados de 2016, 2017 e 2018.

A pesquisa mostrou, também, quais foram as 5 tatuagens mais buscadas por mulheres. Confira a seguir:

Pequena

Delicadas e versáteis, as tattoos pequenas cabem em qualquer lugar do corpo. O ombro, na canela, no braço, no pulso, na nuca, atrás da orelha são ótimas opções de lugares para recebê-las. E borboletas não são as únicas possíveis. Muitas pessoas fazem flechas, flores, corações, assinaturas, insetos. É a sua criatividade quem manda!

–

Flores

Se tem um desenho que nunca sai de moda é o de flores. Os florais, sejam grandes, pequenos, cheios, robustos, fininhos ou com um traço mais grosso, são tendência do começo ao fim. As feitas nos ombros e nos braços são mais usuais.

–

Rosa

Além de linda, a flor tem uma cor ótima para pigmentar a pele. Simples e muito impactante, as rosas são perfeitas para quem quer algo colorido e romântico.

–

Girassol

A flor tem estado muito em alta, por sua cor vibrante e a delicadeza das pétalas. Lembrando o sol, são desenhos lindos que pode ser feitos em qualquer parte do corpo. Muito delicados, os girassóis podem ser perfeitos para uma tatuagem clarinha e discreta.

–

Tatuagens nos dedos

De todas as citadas, as tatuagens nos dedos com certeza são as mais delicadas. Por mais que estejam nas mãos, elas chamam pouca atenção e ainda fazem a vez de anéis. O desenho pode ser o que você quiser: flores, flechas, uma frase, apenas linhas ou pequenas mandalas perto das unhas.

–

Curtiu? Conta pra gente, você tem alguma tattoo dessas? Deixe seu comentário!

