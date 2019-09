A tatuagem perfeita para o seu signo

Se você é uma pessoa que ama tatuagens, com certeza já pesquisou algumas referências de desenhos no Pinterest. Além disso, também já deve estar por dentro de que a nova tendência são as relacionadas aos signos do zodíaco.

Se o seu amor pela astrologia vai além do mapa astral, uma opção é colocar na sua pele elementos que remetem ao seu signo. As opções são as mais diversas e vão desde a simples grafia do nome do signo até as constelações.

A equipe de CLAUDIA selecionou 24 ideias de tatuagens para homenagear o seu signo. Confira:

Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

Sagitário

Capricórnio

Aquário

Peixes

