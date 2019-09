Horóscopo semanal: reflexão e empatia para os próximos dias

A última semana de setembro terá uma combinação astral poderosa, já que Sol, Lua e Vênus vão estar no signo de Libra. Junto com a chegada da primavera no hemisfério sul, nesta segunda-feira (23), o Sol entra em Libra, gerando um ponto alto de mudança para todos os signos e pedindo mais empatia nas relações interpessoais.

O campo afetivo será um dos mais influenciados por conta da junção de Sol e Vênus em Libra. Ou seja, vai ser uma semana em que a tolerância e empatia devem ditar a maneira como lidamos com o próximo.

Com a Lua Nova no dia 28, o fim de semana será uma ótima oportunidade para realizar atividades artísticas e fazer programas culturais. ”É uma semana propícia para desenvolver talentos, se arrumar e cuidar de si mesma”, Serena Salgado, astróloga do Astrocentro.

Libra

As librianas terão uma semana para ter um olhar de compaixão e reflexão consigo mesma. Com a chegada do novo ano astrológico (aniversário), as pessoas desse signo precisam fazer um balanço para entrar renovadas nesta nova etapa da vida. Além disso, no fim de semana, vale investir em programas culturais.

Áries

As dicas para as arianas nos próximos dias são as seguintes: saber ouvir o outro e não tirar conclusões precipitadas, que são tendências fortes para esse signo. De coração aberto, no amor e nas relações interpessoais, as coisas tendem a fluir bem melhor, principalmente no fim de semana.

Touro

Lua e Sol em Libra vão impactar o setor profissional das taurinas. Com isso, as pessoas desse signo, principalmente as que trabalham diretamente com pessoas e vendas, devem ter uma semana próspera. Mas atenção é preciso manter o lado conciliador nas negociações. Além disso, nos próximos dias, atividades saudáveis, como meditação e caminhada, são bem-vindas.

Escorpião

Essa semana vai mexer muito com o inconsciente do escorpiano, já que, em outubro, o Sol entra neste signo. Por isso, as escorpianas vão sentir a necessidade de ficar mais reclusas e repensarem a vida, principalmente no amor. Normalmente, as pessoas desse signo têm dificuldade de largar o que não está bom, mas com Sol e Vênus em Libra, a reflexão será mais leve.

Gêmeos

Com Sol em Libra, os talentos das pessoas de gêmeos serão aflorados. O começo da semana pode favorecer inicios de relacionamentos, mas é importante se permitir e acreditar no próprio potencial. Para as mães geminianas, a semana será favorável para redescobrir um caminho mais afetivo e diplomático e também para se divertir!

Sagitário

Que tal planejar uma viagem ou passeio com amigos e familiares? As sagitarianas terão uma semana com a vida social agitada. Pessoas com ideias parecidas serão as mais procuradas pelas sagitarianas. No trabalho, compartilhar projeto pode gerar bons resultados.

Câncer

O começo da semana pode ter um sentimento de carência para as cancerianas, mas isso não necessariamente será algo ruim. Com uma dose de reflexão, esse pode ser um bom momento de mudança e aprendizado, já que com as coisas tendem a se resolver com mais calma. No fim de semana, o clima é de arte e afetos, por isso vale a pena colocar flor em casa, praticar um hobbie e reunir a família.

Capricórnio

Nas questões profissionais, as capricornianas vão ter desafios positivos, já que Saturno volta ao movimento direto e facilita a andamento de todos os problemas. Com jogo de cintura e diplomacia, a semana será ainda mais próspera. No campo afetivo, a tendência é de expor ainda mais os sentimentos.

Leão

A comunicação das leoninas estará em alta nesta semana. Com o Sol em Libra, o trabalho também será beneficiado, principalmente para quem trabalha com pessoas. Se você está pensando em investir em um curso ou mudar o cabelo, aproveite os próximos dias, pois os astros pedem que as leoninas cuidam de si próprias.

Aquário

A semana será propícia para enxergar novos horizontes. Com a ajuda de Saturno em seu movimento direto, as aquarianas vão conseguir sair das dificuldades e romper com bloqueios. Já o Sol em Libra fará uma ligação positiva, aumentando as chances de receber boas propostas. No amor, com fé e esperança, os astros vão dar o empurrãozinho necessário.

Virgem

O Sol acabou de passar pelo signo e, com a entrada em Libra, o lado detalhista do virginiano vem à tona. Além disso, algumas surpresas interessantes, como dinheiro inesperado, podem aparecer na vida das pessoas desse signo. É tempo de sorte!

Peixes

Sol e Vênus em Libra pedem um reconhecimento sútil da própria força e poder das piscianas. A semana também será de esclarecimento, principalmente para àquelas situações conturbadas. No amor, alguém inesperado pode despertar sentimento, mostrando novas possibilidades de relacionamentos.

