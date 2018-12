Se, por acaso, neste Natal você vir cães na fila da foto com o Papai Noel nos shoppings, não estranhe. Pois essa é a novidade da vez!

Agora não são só os pais de crianças que disputam um bom lugar para fotografar próximo ao “bom velhinho”, os “pais” de cachorro também ganharam espaço quando a missão é fazer um registro inesquecível do fim de ano. Afinal, não basta ser pet friendly, os estabelecimentos de compras estão cada vez mais buscando novidades para agradar os donos de cães, que adoram visitar os shoppings com seus bichinhos.

E se tem um mercado no Brasil que não vive a realidade da crise é o de pet: são mais de 50 milhões de cães e 22 milhões de gatos de estimação no país – os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em 2016.

“O Natal é uma época muito importante e os pets não poderiam ficar de fora da comemoração, afinal eles são parte da família e merecem uma lembrança em um cenário especialmente feito para eles”, afirma Marcos Maltez, gerente de marketing de Santana Parque Shopping e dono de 4 cães da raça Spitz Alemão, mas conhecido como Lulu da Pomerânia.

Em São Paulo, por exemplo, o Shopping VillaLobos, em Alto de Pinheiros, destinou um trono exclusivo para os animais de estimação estarem no clique da foto com o Papai Noel. O local ainda conta com uma decoração especial, inspirada na clássica história de O Mágico de Oz. Também na capital paulista, o Shopping Jardim Sul traz até banda para o momento da foto com os cães.

Já no Shopping Tamboré e no Shopping Jardim Sul, o tema deste Natal são os personagens Mickey, Pateta, Pato Donalds e Minnie. Em ambos os pets podem registrar uma foto no trono com o Papai Noel. Com o tema de Toy Story, no São Bernardo Plaza Shopping os pets também são bem-vindos, com trono exclusivo para eles.

O Santana Parque Shopping está fazendo sucesso na Zona Norte com o “Trono PET” que fica ao lado do “Trono Oficial do Papai Noel”. É uma oportunidade de clicar o pet no cenário de Natal e ainda conseguir uma foto no colo do “bom velhinho” e da Noelete. Com direito a poltrona vermelha e plaquinha em formato de osso, o espaço tem agradado ao público que, aos finais de semana, faz fila para garantir o clique do fiel companheiro.

O Cantareira Norte Shopping também entrou na brincadeira e traz junto ao trono do Papai Noel um lugar especialmente para os animaizinhos posarem para a foto com o Noel.

Os animais de estimação também se empolgam ao encontrar o “bom velhinho” no Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo. O estabelecimento criou um trono pet para que os animais de estimação possam tirar foto ao lado de Papai Noel. Assim como o Shopping ABC, em Santo André, onde os pets também têm espaço com um troninho ao lado do Papai Noel só para eles.

O Shopping Parque das Bandeiras, em Campinas, também idealizou o trono pet e tem sido uma festa ao lado do Noel. Por lá, a sessão de fotos é gratuita.

Já no Rio de Janeiro, o Recreio Shopping preparou um espaço exclusivo para os pets registrarem aquela tradicional foto com o Papai Noel. Companheiros frequentes nos passeios pelos centros de lazer e compras, os animais de estimação poderão ser levados para tirar uma foto especial. Há também o lha Plaza Shopping, que tem como tema a decoração de Natal de Madagascar e ainda um trono pet com possibilidade de foto com o Papai Noel.

E em Santa Catarina também tem opção. O Itajaí Shopping já é pet friendly e inclusive dispõe de um bebedouro na entrada do empreendimento para todos os pets. Nesta época também é permitido que os pets visitem o Papai Noel e façam fotos com o personagem.

*Todos os estabelecimentos possuem horários especiais para as fotos com os pets, consulte a programação de cada shopping

