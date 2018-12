O Natal 2018 já está chegando e a correria para comprar os presentes também. Se você ama presentear as pessoas queridas, mesmo que for apenas com uma “lembrancinha”, sabe que o melhor é não deixar para a última hora!

Que tal já ir conferindo então algumas sugestões de presentes? Se você está sem ideia de como presentear os amigos e parentes, que tal apostar em bons comes e bebes? Afinal, quem não gosta de ser presenteado com uma iguaria gastronômica?

Então confira opções para todos os bolsos e gostos de sugestões de presentes gourmet para quem ama comer bem!

1) Coffee Travel Bag Orfeu (1 unidade do suporte Hario V60-01 Branco, 100 unidades de filtros de papel Hario V60-01, 2 unidades de Canecas Orfeu, 250g de Orfeu Clássico em Grãos, 250g de Orfeu Suave em Grãos, 1 Moedor Hario Slim 24g de acrílico e moinho de cerâmica) – R$ 559

2) Grana di Búfala – Búfalo Dourado. Com receita original italiana, o queijo tipo Grana feito de puro leite de búfala é maturado por 18 meses. A partir de R$ 163,90 o quilo

3) Kit especial Cook It (mix de ervilha e cenoura com pimenta calabresa; risoto de tomate seco com alho-poró e manjericão, polenta de funghi secchi, cookie de aveia e passas negras, Brownie Caboclinho, panqueca doce de mirtilo e integral, Beer Bread – uma garrafa de cerveja contendo farinhas para confeccionar pão artesanal) – R$ 145

4) Casa Bonometti, pote de biscoitos decorados com motivos natalinos (kit com três – R$ 75 | Pote por R$ 24 – 100g)

5) Senhor Pudim, pudins natalinos de Panetone e Chocottone – de R$ 56 (600g) a R$ 86 (1kg)

6) Imaginarium, Kit queijo cheese and cheers – R$ 129,90

7) Vom Fass, 4 garrafas com Azeites e Balsâmicos – R$ 129

8) Caramapple, maçãs carameladas nos sabores M&M’s, Pistache, Frutas Vermelhas e Duplo Chocolate – de R$ 24 a R$ 36

9) Éclair Moi, Kit 60% Cacau (barra de chocolate 60% Cacau 85g + Difusor de baunilha 100ml + Caixa de suspiros “Beijos & Saudades” 50g) – R$ 98,40

10) Chocolat du Jour, Choco Pane (pedaços do tradicional panetone cobertos por uma generosa camada de chocolate ao leite) – R$ 89

11) Casa Bauducco, Cesta Firenze (Panettone Clássico 500g ou Chocottone Clássico 500g, Biscotti Árvore de Natal, Lata Árvore de Natal com Biscotti de Leite e Mini Panettone Damasco) – R$ 129

12) Éclair Moi, Cesta Sapato Vermelho (sapato de chocolate 100g + Caixa Suspiros “eu te amo” 50g + Caixa 3 Macarons, Espumante Saint Germain Brut 660 ml) – R$ 125,50

13) Garoto, Lata Garotices 219g (lata colorida com chocolates clássicos da marca como Baton e Serenata da Amor, e os lançamentos Eclipse e Luar) – R$ 19,99

14) Vinho Herdade Dos Grous Marcos Bassi Magnum (vinho português de Alentejo, safra 2012, desenvolvido pelo próprio enólogo português Luis Duarte com uvas Aragonez, Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Syrah, Teor Alcoólico 14% e amadurecimento de 12 meses de passagem por barricas de carvalho francês) – R$ 328

15) Cesta Caminho do Queijo Artesanal Paulista (oito amostras de queijos de oito integrantes do projeto. São eles o Azul do Bosque (do Capril do Bosque), o Tropeiro (da Fazenda Santa Luzia), o Bem Brasil (da Belafazenda), o Guaianá (da Queijaria Rima), o Piazinho (da Pé do Morro), o Tulha (da Fazenda Atalaia), o Mandala (da Pardinho Artesanal) e o Fermier (da Leiteria Santa Paula) – R$ 199,99

16) Nestlé, Figuras Decoradas de Chocolate ao Leite (figuras típicas de Natal de chocolate ao leite em três diferentes modelos: Papai Noel, Rena e Árvore de Natal, 20g cada) – R$ 24,99 (6 unidades)

