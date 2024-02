Sabrina Sato sofre ataques etaristas por namoro com Nicolas Prattes

Após rumores de um possível romance durante o Carnaval, o ator Nicolas Prattes e a apresentadora Sabrina Sato surpreenderam a todos na madrugada desta quinta-feira (29) ao surgirem juntos em um momento para lá de romântico e divertido. O que era para ser celebrado, no entanto, veio acompanhado de alguns comentários negativos e etaristas.

Em uma possível viagem de férias, o mais novo casal apareceu curtindo a piscina, com direito a uma vista de tirar o fôlego.

Após a publicação do story romântico no perfil do Instagram de Nicolas, a apresentadora demonstrou comentou em uma das publicações feitas pelo namorado com registros da atual viagem: “Lindo”. Confira a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Vale lembrar que Sabrina e Nicolas foram flagrados juntos pela primeira vez durante o Desfile das Campeãs de São Paulo, em 18 de fevereiro. Na ocasião, a assessoria da artista revelou que os doisestavam se conhecendo e curtindo alguns momentos juntos.

Ataques nas redes sociais

Após surgirem juntos nas redes sociais, Sabrina Sato, hoje com 43 anos, sofreu ataques etaristas relacionados ao seu relacionamento com Nicolas, de 26.

Alguns internautas enfatizaram a diferença de idade entre Sabrina e o ator, que apesar dos 26 anos, já se relacionou com outras atrizes mais velhas. Até o momento, Sabrina não se pronunciou.

A prática de enfatizar a diferença de idade de um casal pode ser caracterizada como etarismo, um tipo de discriminação ou preconceito baseado na idade, seja em relacionamentos ou em outras perspectivas.

Por aqui, esperamos que o casal seja feliz e aproveite ainda mais momentos divertidos como este juntos. Viva o amor!