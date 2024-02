O que é ano bissexto? Entenda o fenômeno do dia 29 de fevereiro

Tradicionalmente conhecido por ter apenas 28 dias e um dos feriados mais conhecidos do país, o Carnaval, o mês de fevereiro também carrega uma das maiores curiosidades do calendário civil: o ano bissexto.

Com 366 dias, este fenômeno adiciona aos calendários mundiais um dia a mais a cada quatro anos, gerando curiosidade sobre o motivo desse acréscimo. Afinal, como é feito esse cálculo? E como ele faz com que a duração do ano permaneça sincronizados com a rotação terrestre?

E para você descobrir tudo sobre o ano bissexto, selecionamos aqui as principais curiosidades relativas ao tema. Veja só:

O que é um ano bissexto?

Retornando às aulas de Geografia, não é muito difícil entender a lógica por trás do fenômeno do ano bissexto. Como já sabemos, 1 ano equivale a 365 dias – essa é a duração prevista para que a Terra complete uma volta inteira ao redor do Sol, movimento conhecido como Translação.

Porém, esse movimento não ocorre exatamente em 365 dias. Na verdade, a traslação dura 365 dias e cerca de 6 horas a mais anualmente.

A partir deste raciocínio, foi o líder romano Júlio César que, com ajuda de astrônomos influentes da Roma Antiga, determinou uma compensação alternativa para fazer com que a conta feche. Seis horas a mais todos os anos, ao longo de 4 anos, dá 24 horas (6x4h = 24h). Ou seja, exatamente um dia inteiro extra.

Foi o astrônomo Sosígenes que sugeriu ao Imperador a criação de um calendário semelhante ao dos povos egípcios, com um dia adicional a cada quatro anos, com a intenção de manter a rotação terrestre alinhada às estações do ano, o que também favoreceriam atividades econômicas e sociais.

O cálculo definido pelos romanos sofreu algumas alterações ao longo dos séculos, até chegar a sua última alteração realizada pelo Papa Gregório XIII, no século 15, que definiu o dia 29 de fevereiro como a data de compensação às horas a mais do movimento de translação.

Como calcular o ano é bissexto?

Para descobrir se o próximo ano será bissexto ou não o cálculo é simples. Como o fenômeno ocorre a cada quatro anos, os anos bissextos podem ser divisíveis por 4, com resultados inteiros. Porém se o ano apresenta variáveis, como períodos terminados em “00”, este cálculo poderá apresentar resultados diferentes.

Se o ano acabar em “0” e for dividido por 400, ele é considerado um ano bissexto, caso apresente resultados inteiros. Já anos terminados em “0” e divididos por 400 sem resultados inteiros geram dispensam o dia 29 ao mês de fevereiro.

Aniversariantes do dia 29 de fevereiro

E para quem ficou com curiosidade sobre os aniversariantes do dia 29 de fevereiro, saiba que essa data é necessária em documentos oficiais como RG, certidões de nascimento e outros documentos que devem estar alinhadas à Declaração de Nascido Vivo, o DVV.

De acordo com o Centro Nacional de Informações de Registro, o CNIR, 1 a cada 1.461 crianças nascem em anos bissextos. Somente em 2020, foram mais de 374 registrados somente no estado do Paraná.

Embora os aniversários aconteçam a cada quatro anos, de acordo com o cálculo bissexto, na maioria dos casos as comemorações são feitas nos dias 28 de fevereiro ou 01 de março. Alguns exemplos de famosos nascidos em 29 de fevereiro são: o rapper americano JaRule, nascido em 29 de fevereiro de 1979 e o vocalista da banda de indie rock Foster The People, Mark Foster, nascido em 29 de fevereiro de 1984.

E você, já sabia de todas essas curiosidades sobre o ano bissexto? Nos vemos daqui a quatro anos!