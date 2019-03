Mercúrio deixará de ser retrógrado: como isso influencia seu signo?

Desde o dia 5 de março, Mercúrio estava retrógrado no signo de peixes. Agora, o planeta volta à sua rota normal no dia 28, acabando com todos seus efeitos mais negativos.

Mercúrio é o planeta da comunicação e rege os pensamentos, além da forma como nos expressamos. Durante seu período retrógrado, o planeta ajuda cada um a trabalhar a reflexão e a auto-análise.

Três vezes por ano, durante três semanas, o astro fica nessa configuração e nos ajuda a rever posturas, ideias e pensamentos negativos. Ajuda, ainda, na revisão de projetos e trabalha a cautela, a paciência e a concentração.

Agora, com Mercúrio voltando à sua configuração normal, é momento de colher os frutos das três semanas passadas. Você pode perceber que trocas, compras e investimentos estarão acontecendo com mais facilidade.

Caso tenha evitado assinar papéis e documentos nesse momento, a partir do dia 28 você terá as portas abertas para apostar nesses contratos. E como passou pelos dois momentos energizantes de Mercúrio retrógrado, o yin e o yang, teve tempo de refletir e rever pensamentos, liberando sua mente.

E fique tranquila, Mercúrio só deve voltar a ser retrógrado, este ano, nos meses julho e outubro. Até lá, as complicações trazidas pela configuração do planeta já estarão amenizadas e você já estará pronta para mais uma rodada.

