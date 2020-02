Os benefícios de um vira-lata

Bichos sem raça definida são gratos por ganharem um novo lar!

Foto: Dreamstime

1. É mais fácil de cuidar

Também conhecido como “sem raça definida” (ou pela sigla SRD), o vira-lata geralmente não precisa ser escovado todos os dias nem necessita de tosa. Além disso, pode tomar banho tranquilamente uma vez por mês. E, se for gato, nem precisa de banhos frequentes, já que se limpa com a língua.

2. Solta menos pelo

Como ele quase sempre tem pelagem curta, não enche móveis e roupas de pelos. É por isso também que raramente deixa a casa com cheiro de “cachorro molhado”!

3. Não custa nada

Comprar um cão ou gato de raça custa entre R$ 200 e R$ 3.000, dependendo da espécie. Já um vira-lata não custa nada para ser adquirido.

4. Não causa estragos

Filhotes são fofíssimos, mas todo mundo sabe que, até os 8 meses, eles parecem uns pequenos furacões peludos que deixam um rastro de móveis arranhados, chinelos roídos e almofadas mastigadas. Se você quer um cão e não tem paciência ou tempo para esperar essa fase passar, dificilmente encontrará à venda um animal adulto de raça. Mas vira-lata adulto é o que não falta nos abrigos. Uma pena que justamente eles tenham mais dificuldade em conseguir um dono…

5. Tem mais resistência a doenças

Segundo o biólogo Sérgio Greif, bichos de raça possuem pouca variedade genética. É por isso que de um casal de poodles só nascem poodles. Essa falta de diversidade favorece o aparecimento das doenças hereditárias típicas de cada raça: só nos cães, há mais de 500 doenças genéticas conhecidas relacionadas às raças. “Vira-latas possuem uma variedade genética maior, o que os torna mais resistentes a doenças”, explica Greif. Se um rottweiler e um vira-lata entrarem em contato com o vírus da parvovirose, por exemplo, o primeiro desenvolverá a doença com muito mais facilidade do que o segundo.

6. Demonstra gratidão

Como já sofreu muito vivendo na rua ou em abrigos junto com vários outros animais, um cão ou gato sem raça definida costuma ser bem amoroso com a nova família.

7. Adapta-se ao novo lar rapidamente

Depois de passar por tantos lugares (inclusive por não ter lugar nenhum para morar!), um vira-lata se torna o bicho mais adaptável do mundo. Rapidinho ele perceberá o que pode ou não fazer na sua casa. Já o mito de que animais com mais de 1 ano não se adaptam numa nova casa não passa de mito mesmo.