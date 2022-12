The Game Awards: os jogos eletrônicos favoritos de 2022

Na noite desta quinta-feira (8), aconteceu o The Game Awards 2022, considerado o Oscar dos games! Elden Ring, da FromSoftware, um dos grandes destaques do ano, confirmou seu favoritismo e foi eleito o Jogo do Ano. Abaixo, você confere os vencedores das principais categorias.

Jogo do Ano, Melhor RPG, Melhor Direção e Melhor Direção de Arte: Elden Ring

Com mais de 17 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento, o game é atualmente o japonês multi-plataforma mais vendido da história. Se ainda não conhece, mas é fã de RPGs de ação, vale a pena conferir o título. Apresentado através de uma perspectiva em terceira pessoa e com mundo aberto interativo, ele é elogiado pelo sistema de combate inovador. Compre aqui a versão para PS5, para PS4 e para Xbox One.

Melhor Narrativa, Melhor Design de Áudio, Melhor Trilha Sonora, Melhor Performance, Inovação em Acessibilidade e Melhor Jogo de Ação/Aventura: God of War Ragnarok

O terceiro título do jogo de ação e aventura do Santa Monica Studio também foi indicado em diversas categorias e conquistou estatuetas. Nele, acompanhamos novamente Kratos, desta vez junto de seu filho, Atreus, na antiga Escandinávia. A mitologia grega, pano de fundo para os primeiros dois games, fica em segundo plano e a nórdica passa a ser destaque. Compre aqui a versão para PS5, e a para PS4.

Jogos de Impacto: As Dusk Falls

Em Melhor Jogo de Impacto, categoria que premia títulos de grande impacto social por suas temáticas, teve como vencedor As Dusk Falls, um game de aventura da Interior Night que leva o jogador para 1998, onde uma família está viajando para recomeçar a vida. Eles sofrem um acidente durante o trajeto, precisando parar em um hotel no meio da estrada.

Continua após a publicidade

Melhor Jogo Contínuo, Melhor Suporte à Comunidade: Final Fantasy 14

A versão online de Final Fantasy voltou a confirmar o seu favoritismo. No ano passado, o MMORPG da Square Enix já havia conquistado as categorias. Considerado atualmente o jogo contínuo com melhor suporte à comunidade (que, aliás, é celebrada por ser unida e divertida), ele viu um ‘boom’ na quantidade de novos usuários depois do lançamento de sua última expansão, ‘Endwalker‘, que finaliza o arco de 10 anos iniciado em ‘A Realm Reborn‘. A partir de agora, o game, que segue recebendo patches de conteúdo frequentes, começa uma nova fase.

Melhor Jogo Indie e Melhor Jogo Indie de Estreia: Stray

Divertido e inovador, Stray, do BlueTwelve Studio, tem uma temática bastante inesperada: nele, você vive um felino que vaga pelos detalhados becos iluminados de uma cidade futurista. Compre aqui a versão para PS5.

Melhor Jogo de Família: Kirby And The Forgotten Land

Quer um game perfeito para curtir em família? Então essa é a escolha. No título, você assume o papel de Kirby – a bolinha rosa mais amada dos games – em uma aventura pela Forgotten Land para resgatar Waddle Dees. Compre aqui para Nintendo Switch.

Quer conhecer os vencedores das demais categorias? Acesse o site oficial.