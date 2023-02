Campos do Jordão é destino para escapar do Carnaval

O feriado de Carnaval é sempre um momento esperado, e não só por quem anseia pela folia, mas também por aqueles que não veem a hora de um descanso prolongado.

Para aqueles que estão em busca de um feriado relaxante e longe das celebrações do feriado, Campos do Jordão pode ser o destino ideal. Repleta de opções gastronômicas, de passeios ao ar livre e até esportes radicais, a cidade localizada no estado de São Paulo – mas que é também uma opção próxima do Rio de Janeiro – promete um roteiro divertido também no verão.

A seguir, você confere dicas de passeios em parques, museu, restaurantes, cafés e bares em Campos do Jordão.

PASSEIO NO PARQUE

O Parque Capivari é parada obrigatória para os visitantes de Campos de Jordão. Com atividades como pedalinho, roda gigante, carrossel e trenó de montanha, o local também dá acesso ao famoso Morro do Elefante, por meio de um dos teleféricos mais famosos do país.

Quem quiser se aventurar num piquenique, o Parque Estadual Campos do Jordão (Horto Florestal) é o cenário ideal para um evento desse tipo, além de contar com uma programação bem completa. Por lá, é possível passear pelas trilhas, curtir o playground, fazer um passeio de trem, praticar esportes de aventura e ainda conhecer uma loja de artesanato. O Horto tem também espaço para alimentação, o que possibilita uma esticada até o almoço.

Outra opção ao ar livre é o Museu Felícia Leirner, localizado em meio a um remanescente de Mata Atlântica. Fora do roteiro óbvio da cidade, o local reúne um conjunto de 86 obras de bronze, cimento branco, granito e gesso da artista Felícia Leirner, distribuídas ao ar livre. Lá, também fica o exuberante Auditório Claudio Santoro, sede do Festival Internacional de Inverno.

Assim como diz o nome, o Parque Floresta Encantada, próximo à Vila Capivari, reserva uma atmosfera mágica. No passeio, é possível conferir pequenas casas inspiradas em contos infantis, com funcionários fantasiados aos finais de semana (a entrada é paga).

Um dos mais famosos e frequentados por turistas, o Parque Amantikir conta com mais de 700 espécies de plantas ao longo de seus 60 mil m², abertos à visitação durante todos os dias do ano (veja informações sobre ingressos).

Já para quem busca uma programação com os as crianças, a Fazendinha Toriba é um passeio imperdível. A área de 300 mil m² de bosques conta com vegetação nativa, lago, horta orgânica, redário, playground e animais domésticos que podem ser alimentados pelos visitantes.

GASTRONOMIA EM CAMPOS DO JORDÃO

Conhecida pela gastronomia variada, Campos do Jordão é uma cidade para ser apreciada com paradas estratégias para aproveitar seus quitutes. O Sans Souci é uma opção charmosa, com espaços perfeitos para tirar fotos, e que traz no menu cafés especiais e opções de doces e salgados. Para quem busca uma opção mais moderninha, o About Coffee traz o clima de uma cafeteria norte-americana e um cardápio com opções como banofe, cookies e muito chocolate.

Não só de fondue vive Campos do Jordão, a cidade conta com restaurantes de gastronomias variadas e famosas cervejas vindas da cidade. Para harmonizar a bebida com bons cortes de carne, a sugestão é o restaurante Alto da Brasa, localizado dentro do Parque da Cerveja. Os pratos são elaborados pela chef Michelle Peretti e o cardápio apresenta opções de harmonizações com rótulos de sabores diversos. No mesmo passeio, é possível visitar a fábrica de cerveja e o Mirante da Mantiqueira.

Outra opção para amantes de carne é o restaurante Libertango, que traz o clima de Buenos Aires para Campos do Jordão. No cardápio, fazem sucesso o bife de chorizo, a morcilla, as clássicas empanadas e, como não poderia faltar, o alfajor de sobremesa.

Para encerrar o dia com um jantar mais intimista, a dica é ir ao restaurante Pontremoli: um pequeno bistrô italiano com decoração aconchegante. Em dias sem chuva, e viagem a dois, existe a possibilidade do casal jantar ao ar livre no deck do restaurante, onde se encontram mesas com fogueira e aquecedores. No cardápio, há opções diversas de massas, com molhos diversos e até com trufas.

PARA QUEM BUSCA AVENTURA

Depois de aproveitar as dicas relaxantes, a viagem à Campos também pode trazer alguns momentos mais agitados. O Tarundu, espaço com mais de 25 atrações de lazer para todas as idades, reserva atividades que vão desde um tranquilo passeio de charrete até uma emocionante Bóia Cross.

Já para quem busca o inverno de Campos em pleno Carnaval, é possível sentir as temperaturas abaixo de zero no Iceland, um bar feito totalmente de gelo, tudo mesmo: sofás, poltronas, bancos, balcões e até as paredes. Com uma decoração temática, ao todo, foram necessários mais de 38 mil quilos de gelo para construir o local, que oferece temperatura ambiente entre -15º e -20º. No cardápio estão opções de drinques e cervejas

Para fechar o passeio, a dica é se dirigir ao Aventoriba, onde é possível fazer uma trilha leve até seus mirantes. O parque oferece opções de trilhas a pé, de bike ou à cavalo e também opções de piquenique com uma deslumbrante vista do pôr do sol, encerrando a viagem com chave de ouro.