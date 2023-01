Estreias de fevereiro nos streamings que você não pode perder

Fevereiro promete ser bombástico para os amantes de filmes e séries: logo no primeiro dia do mês, a Disney+ disponibiliza Pantera Negra: Wakanda Para Sempre em seu catálogo. Portanto, se você não conseguiu conferir a produção nos cinemas, a hora é agora. A primeira parte da 4ª temporada de You, um dos maiores fenômenos da Netflix, também estreia na próxima quinta-feira (9), trazendo Penn Badgley protagonizando mais momentos sangrentos e sufocantes nas telinhas.

E quem curte um bom noir, com direito à ambientação nova-iorquina e um mega elenco, não pode perder o lançamento de “Sharper”, com Julianne Moore e Sebastian Stan, na Apple TV+. O que não falta são opções!

A seguir, você confere as principais estreias de fevereiro nos streamings:

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (01/02)

A aguardada sequência de Pantera Negra finalmente chega aos serviços de streaming. Desta vez, a trama acompanha tanto os impactos provocados pela morte do Rei T’Challa (Chadwick Boseman), quanto o surgimento de uma ameaça que pode extinguir a civilização de Wakanda.

Onde assistir: Disney+

Harlem: 2ª Temporada (03/02)

A 2ª temporada da deliciosa Harlem continuará a retratar a rotina de Camille (Meagan Good), Quinn (Grace Byers), Angie (Shoniquia Shandai) e Tye (Jerrie Johnson), amigas no auge de seus 30 anos que, apesar de serem completamente diferentes, dividem os seus conflitos e encontram conforto através de seus vínculos.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Morte, Morte, Morte (03/02)

Em Morte, Morte, Morte, um dos slashers mais elogiados do ano passado, retrata uma brincadeira entre jovens numa mansão de luxo que se transforma numa luta sangrenta pela sobrevivência. Isso porque, no meio da noite, um assassino invade a residência e passa a perseguir todos no local. A produção pode até soar clichê, mas as decisões criativas da diretora Halina Reijn transformam a narrativa em uma experiência ácida, inesperada e bem-humorada.

Onde assistir: HBO Max

Relacionadas Cultura Ciência revela qual é o filme de terror mais assustador de todos os tempos

Continua após a publicidade

Santo Maldito: 1ª Temporada (08/02)

E tem produção nacional chegando na área: Santo Maldito, estrelada por Bárbara Luz (Unicórnio), Marina Provenzzano (Todas as Mulheres do Mundo) e Vinícius Meloni (Todos os Mortos) é a aposta do Star+ para o mercado brasileiro neste primeiro semestre. Na trama, um professor de cursinho e escritor ateu vivencia um milagre após a sua esposa despertar de um coma. Porém, o acontecimento é apenas o início de uma jornada em direção à loucura.

Onde assistir: Star+

You: 4ª Temporada – Parte 1 (09/02)

Na quarta temporada de You, Joe tenta recomeçar a sua vida em Londres com o intuito de superar o seu passado violento e se tornar uma pessoa melhor. Contudo, alguns eventos acabam lhe fazendo desenvolver uma nova obsessão.

Onde assistir: Netflix

Na Sua Casa ou Na Minha? (10/02)

Na Sua Casa ou Na Minha? tem tudo para se tornar uma das comédias românticas mais populares do ano. Começando pelo elenco, que reúne ninguém menos que Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, considerados nomes consagrados do gênero. E, para além disso, a trama aparenta ter aquela vibe bem gostosinha que adoramos: dois amigos, totalmente opostos, trocam de casa por uma semana e acabam encontrando o amor. Esse é o filme farofa que amamos!

Onde assistir: Netflix

Relacionadas Cultura Essa comédia romântica com Emilia Clarke vai derreter seu coração

Carnival Row: 2ª Temporada (17/02)

Com Orlando Bloom e Cara Delevigne, a 2ª temporada de Carnival Row deve girar em torno do inspetor Rycroft Philostrate, o famoso Philo, investigando uma série de assassinatos brutais que instigam conflitos sociais ainda mais complexos do que os apresentados nos últimos episódios.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Sharper – Uma Vida de Trapaças (17/02)

Sharper é uma ótima dica para os amantes de um bom thriller! Realizado em parceria entre Apple e a produtora A24 (A Bruxa, Hereditário), o longa é um neo-noir ambientado em Nova York, que passa pelas coberturas da Quinta Avenida até os cantos sombrios do bairro do Queens. Para melhorar, o suspense investigativo traz Julianne Moore e Sebastian Stan no elenco.

Onde assistir: Apple TV+