Clima de folia! 12 peças para apostar no carnaval

O Carnaval está logo aí e se você quer arrasar no look da folia, é importante apostar em peças incríveis e com aquele clima de festa que a gente adora! Para te ajudar, selecionamos alguns itens ideais para incluir e combinar para aproveitar os dias de folia. A lista inclui roupas e acessórios, confira!

