6 posições de ioga para receber energias de peito aberto

Sabe aquela dorzinha chata nas costas após passar horas no computador, celular ou na frente da TV? Por mais que você se ajuste, ao longo do dia só piora e espalha para o pescoço. Existem formas de melhorar isso com ioga e exercícios que podem ser feitos em casa. Mais do que ajudar na postura, o corpo se abre no sentido emocional. Essas são posições para fazer de peito aberto e, na linguagem fisioterapêutica, são conhecidas como posturas de retroversão.

Muitas vezes, nosso corpo se retrai por conta do que estamos sentindo, essa é uma boa forma de —literalmente— se mostrar mais passível de receber nossas energias. As poses de “abrir o coração” ajudam nisso e podem ser feitas todos os dias se necessário, afirma a instrutora de ioga Liz Wexler. Esses movimentos ainda promovem uma sensação de tranquilidade. Confira 6 posições para melhorar as tensões e abrir o peito.

Postura da Montanha

Essa posição melhora sua consciência postural e corporal, além de equilibrar o chakra do coração.

Como fazer: fique em pé, entrelace as mãos atrás das costas e estique. Projete e abra o peito. Empurre o esterno para a frente e respire fundo algumas vezes.

Postura da Cobra

Posição energizante de abertura do peito, coração e de espaço para os pulmões.

Como fazer: deite-se de bruços, coloque as palmas das mãos no meio do peito. Inspire, levante a parte superior do corpo, pressione a pélvis no chão, segure por 5 respirações, abaixe-se, descanse com a cabeça para um lado.

Postura do Cadáver Com Apoio

O nome pode não ser tão convidativo, mas é uma ótima posição para se sentir restaurada, acalmando o sistema nervoso.

Continua após a publicidade

Como fazer: deite-se de costas sob um colchonete e coloque um travesseiro ou uma almofada embaixo da cabeça, de modo que a testa fique acima do queixo. Mantenha o pescoço esguio, descanse as mãos no peito, respire algumas vezes e role para o lado. Para se sentar, pressione o corpo para cima.

Postura do arco

A postura do arco vai te relaxar e esticar bem as costas.

Como fazer: deite-se de bruços com os pés afastados e deixe os braços ao lado do tronco. Encha o peito de ar e vá soltando enquanto flexiona os joelhos. Com as mãos, alcance seus tornozelos ou a ponta dos pés. Mantenha a atenção nos glúteos e posterior das coxas, coloque a força para estender as pernas, elevando-as junto ao tórax e não tensione os ombros. Incline a cabeça para trás, foque em um ponto à frente e respire naturalmente.

Cachorro Olhando para Cima

Posição expansiva e ideal para iniciantes, ótima para abertura do peito e da mente.

Como fazer: comece no estômago, com as mãos sob os ombros e os pés para baixo. Empurre as palmas das mãos para levantar o peito, pressione os pés e as coxas no tapete. Puxe as omoplatas juntas, segure por 3 a 5 respirações.

Postura da Ponte

Excelente alongamento da coluna, pescoço e tórax.

Como fazer: deite-se de costas, dobre os joelhos, com os pés afastados na largura dos quadris. Mova os calcanhares perto do bumbum, pressione os pés para levantar os quadris, junte as mãos sob as nádegas e respire enquanto segura por 30 segundos.