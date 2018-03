Em homenagem ao mês da mulher, a Secretaria de Políticas Para Mulheres de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, abriu ao público a mostra “Música: Uma Construção de Gênero”. A exposição é composta por fotos que denunciam músicas nacionais machistas com referências à violência doméstica, estupro e feminicídio.

A ação toma lugar no saguão da prefeitura e as fotos são de Thales Ferreira. Além dos funks – músicas com maior conteúdo machista e que objetifica a mulher -, muitas canções tradicionais e de cantores brasileiros famosos também são abordadas. Bezerra da Silva, Jorge Veiga, Grupo Tradição e Sidney Magal são nomes que aparecem nas fotos.

Leia também: Homem que vazou fotos de Paolla Oliveira pede desculpas

Além da ação expositiva, a secretaria também promoveu um seminário sobre a temática de agressão.

Confira algumas fotos que compõem a exposição:

Para ver mais fotos, acesse a página do Facebook, SEPOM – Secretaria De Políticas Para Mulheres

Veja mais: Cecil Thiré sofre de Mal de Parkinson

+ 54% das mulheres acreditam que feminismo tenta mudar a realidade