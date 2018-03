Cecil Thiré sofre de Mal de Parkinson

O ator Cecil Thiré, 74 anos, tem Mal de Parkinson, segundo a família. Depois da morte da mãe, Tônia Carrero, no início da semana, o quadro teria se agravado, já que pacientes com a doença podem reagir mal ao estresse emocional. A imagem do ator, que ficou conhecido pelas novelas “Roda de Fogo”, “Top Model” e “A Próxima Vítima”, durante a cerimônia de cremação de sua mãe chamou a atenção.

O ator foi fotografado durante a cerimônia de despedida de Tônia em uma cadeira de rodas. Seu primo, Leonardo Thierry, diz que “ele perdeu a capacidade de andar e em certas horas do dia fala muito mal. Cecil ficou muito abalado com a morte da mãe. As fotos que foram feitas no velório refletem a tristeza do momento”.

Tônia Carrero, diferentemente do que era divulgado, sofria de hidrocefalia oculta, doença que a mãe dela também tinha. Tônia morreu aos 95 anos. “Muitas vezes disseram que a Tônia tinha Alzheimer, o que não é verdade. Ela perdeu a capacidade de andar e falar, mas ficou lúcida até o fim”, disse Leonardo, segundo o Extra.

Cecil tem se tratado com o neurologista José Mauricio Godoy, o mesmo que cuidou de sua mãe.

