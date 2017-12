A partir deste domingo (3), o planeta Mercúrio entra em movimento retrógrado e assim permanece até dia 22. O astro da comunicação e das trocas estará nos últimos graus de Sagitário, o que significa que os nativos deste signo sentirão com ainda mais força essa influência.

A astróloga Susan Miller adiantou, no horóscopo de dezembro, como essa dinâmica interfere em cada um dos representantes do zodíaco. Leia abaixo:

Sagitário (22/11 a 21/12)

Com Mercúrio retrógrado de 3 a 22, os projetos seguirão em ritmo mais lento. Evite fazer grandes compras, principalmente de eletrônicos, pois há risco de confusões na entrega ou de o produto vir com defeito. No final do mês, Saturno sai do seu signo. O planeta professor lhe deu lições duras, mas também deixou um belo legado. Preste atenção nas finanças.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Até o dia 20, contudo, faça uma pausa relaxante e descarregue o peso que tem sobre as costas. Dedique-se a finalizar um projeto antigo, mas não encare com seriedade ou nervosismo. Afinal, Mercúrio retrógrado de 3 a 22 tende a complicar desfechos. Após a Lua nova, no dia 18, o período é bom para marcar consulta com um terapeuta ou psicólogo.

Aquário (21/1 a 19/2)

Continue aprimorando suas habilidades e desenvolvendo a liderança. Saturno, que gosta de ensinar lições a duras penas, entra em Capricórnio no dia 20, indicando que você deve terminar um grande projeto, como um mestrado ou um livro que está escrevendo. Você vai receber muitos convites para festas de fim de ano a partir do dia 18, quando acontece a Lua nova. É um período delicioso para fazer amigos.

Peixes (20/2 a 20/3)

De 3 a 22, Mercúrio estará retrógrado, dificultando seus movimentos. Não é um bom período para assinar contratos. Procure analisar com muito cuidado as pequenas letras para não haver discordâncias depois.

Áries (21/3 a 20/4)

A partir do dia 3, a pressão no trabalho aumentará. Pode ser que você tenha que viajar ou receba uma tarefa bastante complicada. Como as emoções estarão afloradas, qualquer desavença, por menor que seja, fará você explodir. Não deixe isso se tornar frequente. Confie na sua capacidade de organização para encontrar a solução.

Touro (21/4 a 20/5)

Concentre-se em aproveitar os amigos e a família. Mercúrio estará retrógrado de 3 a 22, complicando as compras de Natal. Seja criativa com os presentes. Se tiver filhos, que tal propor uma atividade para produzir coisas legais, como porta-joias ou biscoitos? Nada supera ganhar algo feito com carinho.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mercúrio, seu planeta guardião, estará retrógrado de 3 a 22, tornando essencial que você preste atenção na comunicação, desde as conversas mais simples até as complexas. As confusões serão frequentes. Por isso, procure ser clara, cheque informações, organize-se.

Câncer (21/6 a 21/7)

Cuide da saúde, porque o mês vai exigir muito de você tanto fisicamente quanto psicologicamente. No dia 18, a Lua nova dá ânimo para colocar mais ordem nas coisas neste fim de ano. Não se aflija. Antes tarde do que nunca, e o resultado será prazeroso de ver.

Leão (22/7 a 22/8)

Tenha mais cuidado na hora da comunicação. Evite usar frases genéricas e certifique-se de que está se explicando com clareza. Perto do dia 3, a Lua cheia traz mudanças. Talvez uma amiga precise de seu apoio ou você se junte a uma causa beneficente.

Virgem (23/8 a 22/9)

Mercúrio estará retrógrado de 3 a 22, atrapalhando as comunicações. Preste atenção para não ficar presa nesse emaranhado de teias que se formará. No dia 18, a Lua nova a deixará sobrecarregada e estressada. Faça uma lista de prioridades e peça ajuda sem cerimônia – há pessoas confiáveis por perto.

Libra (23/9 a 22/10)

Mercúrio retrógrado levantará a poeira. Evite problemas começando suas tarefas com antecedência e fazendo tudo com o máximo de organização. Essa conjunção complica os voos e hotéis. No dia 20, Saturno entra em Capricórnio e, pelos próximos três anos, leva você a refletir sobre sua casa.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpianas são inteligentes e cuidadosas quando se trata de dinheiro. É possível que você receba uma boa quantia. Saberá cuidar direitinho, investindo nas coisas certas. Se os números forem decepcionantes, cheque se estão corretos. Saiba que, em breve, sua conta vai ficar bem mais recheada.