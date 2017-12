Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em dezembro

Sagitário

22/11 a 21/12

Mês de aniversário com muita coisa para comemorar. Vários astros estarão no seu signo no dia 18, quando acontece também a Lua nova – o Sol, Mercúrio, Vênus e Saturno. Você vai se sentir cheia de energia para batalhar pela sua felicidade. Pouco depois, Marte também se juntará a esse grupo de astros. Será a primeira vez em dois anos que o planeta se unirá a você, aumentando as chances de sucesso ao lançar empreitadas ou começar relacionamentos. Com Mercúrio retrógrado de 3 a 22, os projetos seguirão em ritmo mais lento. Evite fazer grandes compras, principalmente de eletrônicos, pois há risco de confusões na entrega ou de o produto vir com defeito. No final do mês, Saturno sai do seu signo. O planeta professor lhe deu lições duras, mas também deixou um belo legado. Preste atenção nas finanças. O amor terá ótimos momentos, com cenas memoráveis a dois.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Que mês inesquecível! Saturno, seu planeta regente, entra no seu signo no dia 20, onde fica por três anos. O período será ideal para pensar sobre objetivos de vida. Essas decisões trazem emoção, ânimo e mudanças. Claro que tudo isso vem com responsabilidades. Será necessário traçar uma estratégia, seja para comprar uma casa, aumentar a família, escrever um livro, seja para trocar de carreira. Ao final desse processo, você terá se tornado uma fortaleza, pronta para qualquer coisa. Até o dia 20, contudo, faça uma pausa relaxante e descarregue o peso que tem sobre as costas. Dedique-se a finalizar um projeto antigo, mas não encare com seriedade ou nervosismo. Afinal, Mercúrio retrógrado de 3 a 22 tende a complicar desfechos. Após a Lua nova, no dia 18, o período é bom para marcar consulta com um terapeuta ou psicólogo. Alguns pensamentos recentes são nocivos e não há motivo para mantê-los. Então recorra a um profissional que lhe dê orientação e um pouco de conforto.

Aquário

21/1 a 19/2

Agora que Júpiter, planeta dos presentes, está firmemente ancorado na sua casa da fama e das honras, você finalmente verá progresso na carreira. Em breve, Marte se juntará ao astro na mesma posição e, quanto mais perto chegar, mais impacto causará. A recompensa será prestígio e irá alçá-la a um novo patamar no trabalho. Com o sucesso, vem o dinheiro. Continue aprimorando suas habilidades e desenvolvendo a liderança. Saturno, que gosta de ensinar lições a duras penas, entra em Capricórnio no dia 20, indicando que você deve terminar um grande projeto, como um mestrado ou um livro que está escrevendo. Você vai receber muitos convites para festas de fim de ano a partir do dia 18, quando acontece a Lua nova. É um período delicioso para fazer amigos, curtir os colegas do trabalho e a família. No amor, uma decisão precisará ser tomada. Netuno tornará esse processo mais complicado, lançando um véu de fumaça que dificultará distinguir seus sentimentos reais das ilusões.

Peixes

20/2 a 20/3

Recompensas pelo seu esforço na carreira nos últimos anos estão a caminho. Talvez receba uma promoção, aumento ou oferta de outra empresa. Você vai se sentir valorizada e feliz. Mas saiba que, com o reconhecimento, vêm também responsabilidades ainda maiores. Muito será esperado de você, e as cobranças chegarão. É claro que não há motivo para se preocupar, pois as piscianas sempre tiram tudo de letra. Como Júpiter, planeta dos presentes, está na sua casa de lugares distantes, é possível que tenha contato com clientes ou trabalhos no exterior. De 3 a 22, Mercúrio estará retrógrado, dificultando seus movimentos. Não é um bom período para assinar contratos. Procure analisar com muito cuidado as pequenas letras para não haver discordâncias depois. Saturno entra em Capricórnio no dia 20 e fica por três anos. Você notará intenso crescimento pessoal. Sua sensibilidade estará à flor da pele e a levará a um grupo beneficente. A satisfação em realizar esse trabalho será indescritível.

Áries

21/3 a 20/4

No dia 3, a Lua cheia aumenta a pressão no trabalho. Pode ser que você tenha que viajar ou receba uma tarefa bastante complicada. Como as emoções estarão afloradas, qualquer desavença, por menor que seja, fará você explodir. Não deixe isso se tornar frequente. Confie na sua capacidade de organização e no seu jeito metódico para encontrar a solução. A partir do dia 18, quando acontece a Lua nova, outras viagens aparecem, desta vez de lazer. Respire fundo e deixe seus problemas para trás. Vá com a cabeça leve e o coração tranquilo curtir uns dias de folga. Fique atenta a quem está ao lado. Seu parceiro também enfrenta o ritmo frenético de fim de ano. Não o faça sentir-se ainda mais sobrecarregado; apenas ofereça colo e consolo. Saturno entra em Capricórnio no dia 20 e fica por três anos, prometendo trazer novidades profissionais, como uma promoção ou grande bônus. Marte e Netuno em contato promovem o amor e a fraternidade durante as festas.

Touro

21/4 a 20/5

As finanças ocupam seu pensamento e você está determinada a criar uma base estável para o futuro. A Lua cheia, no dia 3, coloca em xeque uma negociação nessa área. Sim, você vai pagar muitas contas, mas verá dinheiro entrando também. Surgirá a vontade de colocar o orçamento em ordem e cortar tudo que for desnecessário. Não é preciso exagerar, taurina. Defina um limite possível e não se martirize. Um alerta: as comemorações de fim de ano não exigem a gastança de sempre. Concentre-se em aproveitar os amigos e a família. Mercúrio estará retrógrado de 3 a 22, complicando as compras de Natal. Seja criativa com os presentes. Se tiver filhos, que tal propor uma atividade para produzir coisas legais, como porta-joias ou biscoitos? Nada supera ganhar algo feito com carinho. No final do mês, com Marte perto de Júpiter, o amor chega com tudo. Você e seu parceiro vão ficar grudadinhos. Se conseguir alguns dias de folga, programe uma viagem a dois com clima de romance.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Mercúrio, seu planeta guardião, estará retrógrado de 3 a 22, tornando essencial que você preste atenção na comunicação, desde as conversas mais simples até as complexas. As confusões serão frequentes. Por isso, procure ser clara, cheque informações, organize-se. A Lua cheia no seu signo, no dia 3, põe um ponto final em uma questão importante da vida pessoal. É hora de tomar uma decisão. Pese os prós e os contras. Saturno em conjunção com Mercúrio deixa você mais séria e focada. Netuno, porém, cria uma cortina de fumaça que atrapalha enxergar o cenário completo. Mas fique tranquila, pois Urano, planeta da surpresa, trará uma opção de desfecho bastante divertida. A partir do dia 18, quando acontece a Lua nova, os relacionamentos ganham fôlego e o romance se espalha. Você vai se divertir. Observe se algum flerte tem chance de se tornar sério. Cuidado com o dinheiro, já que o orçamento se complicará e é possível que haja atrasos em seus pagamentos.

Câncer

21/6 a 21/7

Por que o mês está tão agitado no escritório? A pergunta não vai sair da sua cabeça. Culpa de Vênus no seu setor do trabalho. Apesar da boa vontade de todos, o planeta limita a energia e impede que as tarefas sejam feitas em tempo hábil. Além disso, a agitação aumenta a quantidade de erros e refações. Saturno, o planeta professor, está há três anos empacando o andamento da sua carreira. Depois do dia 20, ele segue adiante para o setor das parcerias. Nos próximos anos, deve testar a durabilidade de relacionamentos. Cuide da saúde, porque o mês vai exigir muito de você tanto fisicamente quanto psicologicamente. No dia 18, a Lua nova dá ânimo para colocar mais ordem nas coisas neste fim de ano. Não se aflija. Antes tarde do que nunca, e o resultado será prazeroso de ver. O fluxo de dinheiro ficará incerto. O ideal é garantir outras fontes de renda até passar essa temporada de festas. Júpiter aumenta o calor e o carinho entre as pessoas. Celebre as conquistas com pessoas queridas.

Leão

22/7 a 22/8

Leoninas adoram estar apaixonadas. A emoção do flerte, os jantares à luz de velas, as mensagens provocativas… Isso tudo as mantém joviais e animadas. Nos últimos três anos, porém, estiveram sob o comando de Saturno, sendo testadas a todo momento. O planeta vai embora no dia 20, mas deixa uma lição. Você tende a enxergar a parceria com mais seriedade. Assim, ponha os olhos no futuro. Pode ser bom, pois verá se vale mais a pena investir no compromisso ou terminar a relação. Ficar solteira não é motivo para tristeza. Afinal, você está escolhendo a si mesma. É importante separar a realidade dos desfechos que você só imagina nos sonhos. Mercúrio estará retrógrado de 3 a 22, exigindo mais cuidado na hora da comunicação. Evite usar frases genéricas e certifique-se de que está se explicando com clareza. Perto do dia 3, a Lua cheia traz mudanças. Talvez uma amiga precise de seu apoio ou você se junte a uma causa beneficente. Festas e viagens no final do ano serão uma delícia.

Virgem

23/8 a 22/9

O equilíbrio entre trabalho e família deve pesar mais do que o normal. A tensão das festas de fim de ano vai fazer com que se sinta culpada por não dar conta de tudo. Não se deixe levar por essa sensação ruim, virginiana. Afinal, você está fazendo seu melhor. A Lua cheia, no dia 3, traz boas notícias sobre uma possível promoção no trabalho. Mas certifique-se de que sabe o que está sendo exigido na nova posição antes de aceitá-la. Só assim poderá entregar um resultado compatível e não haverá frustração de nenhum lado. Mercúrio estará retrógrado de 3 a 22, atrapalhando as comunicações. Preste atenção para não ficar presa nesse emaranhado de teias que se formará. No dia 18, a Lua nova a deixará sobrecarregada e estressada. Faça uma lista de prioridades e peça ajuda sem cerimônia – há pessoas confiáveis por perto. Provavelmente você viajará na última semana do mês e relaxar fará bem. Será o desfecho perfeito para esse ano desafiador. Não precisa ir longe.

Libra

23/9 a 22/10

Muitas viagens, tanto de trabalho como de lazer, estão nos planos. Se o motivo for profissional, fique atenta às exigências dos clientes. Com Netuno por perto, as demandas se tornarão confusas. Mercúrio estará retrógrado de 3 a 22, levantando poeira. Evite problemas começando suas tarefas com antecedência e fazendo tudo com o máximo de organização. Essa conjunção complica os voos e hotéis. No dia 20, Saturno entra em Capricórnio e, pelos próximos três anos, leva você a refletir sobre sua casa. Há espaço suficiente onde você mora ou deve procurar um apartamento maior? É hora de comprar ou reformar? Mergulhe nessas dúvidas para chegar a uma conclusão duradoura e feliz. Deve entrar dinheiro a mais na sua conta este mês e no começo do próximo. Use-o com sabedoria. Por outro lado, as tensões aumentarão e um relacionamento se complicará. Tenha paciência. Tudo deve voltar ao normal na segunda quinzena. No dia 20, vocês não vão mais querer se desgrudar.

Escorpião

23/10 a 21/11

Escorpianas são inteligentes e cuidadosas quando se trata de dinheiro. É possível que você receba uma boa quantia. Saberá cuidar direitinho, investindo nas coisas certas. Se os números forem decepcionantes, cheque se estão corretos. Saiba que, em breve, sua conta vai ficar bem mais recheada. A recompensa pelo seu esforço está cada vez mais perto. A Lua nova, no dia 18, vai inspirá-la a pedir um aumento, mas saiba que há poucas chances de receber resposta positiva. Saturno entra em Capricórnio, sua casa da comunicação, no dia 20. Você terá mais facilidade para falar o que deseja e explicar por que almeja alcançar isso. Os próximos três anos serão mais tranquilos do que os três últimos. No amor, o mês não poderia ser melhor. Júpiter está no seu signo, formando um belo ângulo com Netuno em Peixes. Seu olhar será hipnotizante e vai aquecer qualquer relacionamento. A atração estará incontrolável. Aproveite o dia 27 para celebrar o amado.

