Por mais que você tente fugir, os dias ruins sempre existem e aparecem quando menos se espera. Em momentos como esse, surgem o mau-humor, a irritação e a falta de paciência e ânimo. Mas é importante não ceder ao baixo astral! Um bom filme, uma boa música ou um livro interessante podem ajudar a te deixar animada.

Para auxiliar, trouxemos 30 frases escritas por grandes nomes da literatura para servir de apoio em um bad day e levantar seu astral.

“Vai ser complicado, mas se anime com as complicações. Não vai ser nada como você achou que seria, mas surpresas são boas para você.” – J.K Rowling

“Acreditar em nossa própria mentira é o primeiro passo para o estabelecimento de uma nova verdade.” – Carlos Drummond de Andrade

“O tempo não cura tudo. Aliás, o tempo não cura nada, o tempo apenas tira o incurável do centro das atenções” – Martha Medeiros

“Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento.” – Clarice Lispector

“Uma pessoa feliz não precisa de religião, não precisa de nenhum templo. Para ela, todo o universo é um templo.” – Osho

“A única maneira de teres sensações novas é construíres-te uma alma nova.” – Fernando Pessoa

“Seja uma pessoa completa. A maternidade é uma dádiva maravilhosa, mas não seja definida apenas pela maternidade. Seja uma pessoa completa.” – Chimamanda Ngozi Adichie

“Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito.” – Machado de Assis

“O ser humano pode começar a mudar em qualquer fase da vida, inclusive, na terceira idade. Nós somos uma nova página a cada dia.” – Içami Tiba

“A amizade é um amor que nunca morre.”. – Mário Quintana

“A maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a dor do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana.“ – Vinícius de Moraes

“O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda diferença.” – Luis Fernando Veríssimo

“Eu sou a mulher que fez a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores.” – Cora Coralina

“Preciso separar o torto do direito, procurar a verdade, preciso que a verdade exista, mesmo que seja a verdade do meu mundo e do meu modo. Que não seja apenas coerência.” – Beatriz Bracher

“Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira.” – Cecília Meireles

“Já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente.” – Lygia Fagundes Telles

“Otimista por natureza, sempre achei que problemas, os mais difíceis, terminam por serem resolvidos.” – Zélia Gattai

“Ao fim do dia, podemos aguentar muito mais do que pensamos que podemos” – Frida Kahlo

“E, mesmo assim, estarei sempre pronta para esquecer aqueles que me levaram a um abismo. E mais uma vez amarei. E mais uma vez direi que nunca amei tanto em toda a minha vida.” – Fernanda Young

“O passado é uma cortina de vidro. Felizes os que observam o passado para poder caminhar no futuro.” – Augusto Cury

“O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando.” – Guimarães Rosa

“Seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos, ou não somos coisa nenhuma.” – Monteiro Lobato

“Amar os outros é a única salvação individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca.” – Clarice Lispector

“Eu quero viver a grandeza da minha velhice e estou conseguindo sem mentiras, sem falsos remédios. Não quero me iludir com a cruel promessa da devolução de um tempo que já passou.” – Conceição Evaristo

“Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.” – Carlos Drummond de Andrade

“Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo.” – Paulo Coelho

“O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir.” – Mario de Andrade

“Justamente quando você acha que as coisas não podem piorar, elas podem… Mas justamente quando você acha que elas não podem melhorar, elas podem.” – Nicholas Sparks

“Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir.” – Augusto Cury

