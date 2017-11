Com a proximidade do fim do ano, é comum que as pessoas comecem a fazer uma retrospectiva mental sobre suas vidas, ponderando sobre o modo como estão vivendo e questionando suas atitudes e decisões. Se você está preocupada com o rumo das escolhas que tem seguido, não precisa esperar a virada de ano para se reinventar. É possível transformar a sua vida ainda nas próximas semanas e, assim, entrar em 2018 com o pé direito!

Leia mais: 20 coisas que você pode fazer em vez de comer quando entediada

Separamos algumas dicas para você se reinventar e se sentir melhor consigo mesma:

1. Escreva coisas boas sobre você

Para melhorar a situação ao seu redor e organizar o meio externo, é preciso cuidar para que o interno também faça parte disso tudo. Insegurança, baixa autoestima e autocrítica exagerada são pontos negativos que sempre lhe puxarão para baixo.

Os momentos de fraqueza são muito comuns e aceitáveis. Porém, permanecer estagnada nesse estado de espírito pode ser muito ruim e se tornar um caminho sem volta. Uma dica: faça uma lista com suas qualidades e escreva cartas para si mesma em momentos de felicidade ou quando atingir um objetivo que lutou muito para conseguir.

Releia tudo sempre que estiver se sentindo incapaz e triste. Será um momento de conexão, onde você levantará seu próprio astral. Convença a si mesma de que você é incrível!

2. Arrisque-se

Os velhos hábitos não precisam ser abandonados, mas que tal tentar algo que jamais imaginou fazer? Se dedicar a uma área de estudo nova ou a novos hobbies pode dar uma remexida na sua vida.

Por que não dar uma chance para incrementar sua rotina com coisas inusitadas? Pense em tudo o que já rejeitou por achar que não se sairia bem. Desafiar-se pode lhe fazer bem. Se surpreenda consigo mesma!

3. Termine tudo o que começou ao longo do ano

Para abrir novos caminhos, é preciso fechar outros. Tente concluir tudo o que ficou pendente ao longo do ano porque você procrastinou. Não é confortável começar projetos e mergulhar de cabeça em coisas novas se ainda há pendências implorando para serem concluídas. Por isso, procure estar 100% aberta e livre para experimentar o novo.

4. Fique off-line

Nós amamos a Internet, isso é fato. Porém, quando ficamos demais no mundo virtual, acabamos esquecendo do mundo ao nosso redor. Preserve-se um pouco, reserve um tempinho do seu dia para apreciar as pequenas coisas que lhe rodeiam. Não há necessidade de saber o que acontece no mundo o tempo todo, você pode se atualizar algumas horas depois.

5. Mude seu visual

Às vezes, radicalizar é uma boa ideia. Abandone o cabelo comprido, faça uma tattoo, mude a cor do cabelo, renove seu guarda-roupa… Transforme alguma coisa no seu visual, algo que nunca teve coragem de fazer por insegurança. Uma transformação marcante em seu visual é uma ótima maneira de marcar uma nova fase em sua vida.

6. Desapegue

De coisas, pessoas, ambientes e situações que já não acrescentam mais nada de bom na sua vida e que sugam sua energia. Muitas vezes, o seu cansaço pode ser psicológico: lidar com pessoas e situações que não lhe agradam mais pode ser cansativo, deixando você esgotada. Desintoxique-se!

7. Aprenda a dizer “não”

Aprenda a colocar em primeiro lugar as suas necessidades e impor seus limites. A ideia é repensar: se colocar nesta situação irá lhe fazer bem? Se não, existe algum motivo importante para dizer “sim”? É importante ceder em alguns pontos para uma convivência harmoniosa, mas não seja um estepe.

8. Dedique um dia inteiro a você

Separe um dia apenas para se cuidar. Faça coisas que você gosta, como ir ao cinema, se dar um presente, fazer rituais de beleza. E não faça disso um evento exclusivo em sua vida. Busque repetir, pelo menos, uma vez por semana. O ideal é curtir a própria companhia!

9. Organize-se

A organização é a chave para enxergar as coisas com mais clareza. Não basta arrumar apenas o quarto, arrume também sua vida e sua mente. Faça planos, listas, compre uma agenda. Alinhe todos os seus objetivos e afazeres da maneira mais prática possível e tudo ficará mais fácil.

Leia também: Aumente sua autoestima e alcance todos os seus sonhos

10. Economize dinheiro

Sabemos que gastar pode ser tentador, mas economizar é importante não só para não passar aperto, mas também para criar oportunidades futuras que exijam uma quantidade significativa de dinheiro, como viagens, cursos e, até mesmo, emergências. Ter sempre dinheiro guardado simplifica a sua vida.

11. Visite novos lugares e conheça novas pessoas

Conheça lugares diferentes e, consequentemente, passe a conviver com pessoas diferentes. É bom cultivar amizades antigas, mas conhecer pessoas novas pode proporcionar várias experiências diferentes, além de mudar os ares. Vá a passeios inusitados, conheça locais que normalmente não fazem parte do seu roteiro, pode ser divertido!

12. Saiba admitir seus erros

A autocrítica, quando de forma saudável e moderada, pode ajudar bastante. Saber reconhecer os próprios erros e entender que não é perfeita é o primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor e recomeçar. Aprenda com suas falhas e peça desculpas quando for preciso.

13. Deixe o passado para trás

Assim como é importante reconhecer que errou, superar os erros e seguir em frente é mais essencial ainda! Nada de ficar remoendo suas falhas e se lamentando o tempo todo. Se já percebeu a sua falha e se redimiu, bola para frente, certo?

Além disso, evite cultivar mágoas passadas e relembrar situações ruins. Quando você mantém essas coisas vivas dentro de você, é provável que fique mais difícil superá-las. Quando tiver esses pensamentos, tente se distrair e desviar a mente para outros lugares melhores.

14. Faça caminhadas

Uma breve caminhada diária pode fazer muita diferença em sua vida. Além dos benefícios para a saúde, prestar atenção nos detalhes e no som ambiente pode ser ainda mais terapêutico, pois lhe conecta com o meio externo.

15. Fique em silêncio absoluto durante 15 minutos todos os dias

Esse momento servirá para você organizar seus pensamentos. Como já foi dito, a organização é primordial para ter o controle total da própria vida.

Fique em silêncio e se conecte com sua mente e sua consciência. Converse consigo mesma! Questione-se sobre quais metas você já alcançou e quais ainda pretende alcançar. Mentalize positividade para ter forças para chegar aonde se quer!

Leia mais: Os 7 pilares da autoestima

16. Não se compare com ninguém

Esse ato pode ser seu pior inimigo e um grande causador de baixa autoestima. Jamais se compare com outras pessoas! Cada um tem qualidades, defeitos e habilidades diferentes. Você não é melhor ou pior que ninguém, pois as pessoas são singulares e cada uma possui suas características específicas.

Evite fazer comparações para não se cobrar tanto e evitar afetar outras pessoas com sua competição involuntária.

17. Pratique empatia

“Empatia” provavelmente é uma das palavras que mais foram citadas esse ano. Não é para menos: é um sentimento poderoso.

Ter empatia ajuda a desenvolver a capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas. Assim, você irá respeitar outros indivíduos e ser gentil, do mesmo modo que deseja que as pessoas sejam com você. É aquele ditado clichê, mas importante: tudo o que vai, volta!

18. Expresse gratidão

Seja grata sempre por tudo que considera bom na sua vida. Demonstre isso por mensagens, por cartas, presentes… Como achar melhor. Mas mostre sua gratidão às pessoas responsáveis pelos acontecimentos positivos em sua vida (incluindo você mesma!).

19. Seja o suficiente para si mesma!

Um grande erro que as pessoas costumam cometer é depositar toda sua felicidade e bem-estar em uma outra pessoa. Se esse alguém não está por perto, automaticamente a tristeza vem, pois gera um sentimento de incompletude. Lembre-se: ninguém é responsável pela sua felicidade, além de você mesma.

É preciso entender que, para ser plena e feliz, não é preciso estar sempre acompanhada. É claro que ter relacionamentos amorosos e amizades de qualidade faz muito bem, mas eles devem ser consequências e não o centro da sua vida.

20. Você não é obrigada a ter o controle de tudo

Algumas coisas acontecem de surpresa e nem sempre podemos evitá-las. Tenha em mente: você não tem e não precisa ter o controle de tudo – e isso não tem problema nenhum. Isso fará com que você se culpe menos pelos imprevistos da vida.

Leia também: 5 alimentos que proporcionam bem-estar naturalmente

21. Descubra seu dom e o explore

Todo mundo tem um dom. Investigue-se para descobrir qual o seu. Já sabe? Então use-o para se divertir, se distrair e ajudar quem precisa.

22. Aprenda algo novo

As pessoas podem ser capazes de tirar tudo de você, menos o conhecimento. Portanto, é muito importante aumentar seu repertório cultural. Leia mais, assista mais, pratique mais. Se sentir mais inteligente e culta fará bem para sua autoestima.

23. O que os outros pensam de você não é tão importante

Absorver críticas construtivas é importante para o crescimento pessoal. Entretanto, não se preocupe tanto com o que as pessoas pensam de você. Ninguém consegue agradar a todos!

24. Não guarde rancor

Perdoar é um grande passo após uma decepção. Guardar rancor pode ser corrosivo e não leva a lugar algum. Isso não significa que você precise reatar o relacionamento com quem lhe magoou, mas os sentimentos de ódio e o rancor só pode prejudicar uma pessoa: você mesma! Busque se livrar deles.

25. Dê uma chance para novos relacionamentos

Estar aberta para pessoas novas, seja na amizade ou no amor, pode ser algo positivo. Não se deixe abater por decepções antigas: não é porque alguém pisou na bola com você que conhecer outras pessoas deixa de valer à pena. Pense nisso.

Leia mais: 6 exercícios de mindfulness para levar a vida com mais leveza

26. Saiba reconhecer seus limites

É importante reconhecer até onde você pode ir. Não conseguiu realizar todas as tarefas do seu dia? Pode ser que você esteja assumindo compromissos além dos que consegue lidar. É importante se sentir útil e ser prestativa, principalmente no local de trabalho, mas saiba reconhecer quando estiver com dificuldades. Peça ajuda! Não tente fazer tudo sozinha.

27. Valorize (todas) as suas conquistas

Um hábito muito comum é sempre pensar mais nas nossas falhas e achar que nossas conquistas diárias não são grande coisa. Para algumas pessoas, só vale a pena comemorar objetivos difíceis. Porém, é preciso entender que as pequenas conquistas do dia a dia são o que fazem o ser humano evoluir. Valorize suas vitórias, independente do tamanho delas.

28. Seja compreensiva e tolerante

Antes de ficar com raiva e reagir com grosseria, busque auxiliar quando alguém estiver errado e precisar de ajuda. Diminuir outra pessoa pelo erro dela só traz sentimentos ruins para quem está do outro lado e isso não lhe faz superior. Em casa ou no trabalho, busque ser compreensiva. Assim você contribui para a evolução do outro e contribui para o clima da convivência ser positivo.

29. Expresse amor

Uma pessoa que deposita amor em suas atitudes (seja apaixonada por alguém ou pelo trabalho, por exemplo) muda completamente a energia do local. Além de cultivar esse sentimento tão bonito, que tal demonstrar em ações? Expresse seu amor pela família, pelos amigos, pelo namorado (a) e por tudo o que faz. Lembre-se: nem sempre as pessoas têm consciência do seu amor por elas, é preciso lhes dizer. Isso fará bem não apenas às pessoas ao seu redor, mas também a você.

30. Seja você mesma

As pessoas estão a todo momento sendo avaliadas por outras pessoas. No trabalho, na rua, na faculdade, em qualquer lugar. Isso infelizmente não pode ser mudado, mas o jeito como você lida com isso pode ser a chave para sair por cima.

O mais importante é ser você mesma. Não se anule, não se censure, não mude de opiniões para se encaixar a um padrão. Faça o que achar bom para si mesma sem prejudicar outras pessoas, e coloque-se sempre como prioridade.

Leia mais: Entender do que somos feitos é a chave para o bem-estar