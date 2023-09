Grammy Latino 2023 tem IZA, Marília Mendonça e mais brasileiros indicados

Nesta terça-feira (19), foram anunciados os indicados ao Grammy Latino 2023, uma das premiações mais importantes no universo musical, e o Brasil surgiu em peso, mesmo em categorias que não são exclusivas de língua Portuguesa. O evento, que conta com 56 categorias, teve entre os indicados brasileiros IZA, Tiago Iorc e Giulia Be. Além disso, Marília Mendonça – que faleceu em 2021 – concorre ao Melhor Álbum de Música Sertaneja, com Decretos Reais, com faixas ao vivo.

Também está concorrendo Natascha Falcão, surpresa bem-vinda na categoria Melhor Artista Revelação. O Grammy Latino deve acontecer no dia 16 de novembro, em Sevilha. Veja as categorias que trazem brasileiros indicados:

Brasileiros no Grammy Latino 2023

Melhor Artista Revelação

Borja (Espanha)

Conexión Divina (México)

Ana Del Castillo (Colômbia)

Natascha Falcão (Brasil)

Gale (Porto Rico)

Paola Guanche (Cuba)

Joaquina (Venezuela)

Leon Leiden (México)

Maréh (Colômbia)

Timø (Colômbia)

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Algoritmo Íntimo – Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier (Brasil)

Do Acaso – Ronaldo Bastos & Chico César (Brasil)

Num Mundo De Paz – Djavan (Brasil)

Que Tal um Samba? – Chico Buarque e Hamilton de Holanda (Brasil)

Tudo O Que A Fé Pode Tocar – Tiago Iorc & Duda Rodrigues (Brasil)

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

Mil Coisas Invisíveis – Tim Bernardes

Vem Doce – Vanessa da Mata

D – Djavan

Serotonina – João Donato

Daramô – Tiago Iorc

Melhor Álbum de Música Raiz em Língua Portuguesa

TecnoShow – Gaby Amarantos (Brasil)

Portuguesa – Carminho (Portugal)

Raiz – João Gomes (Brasil)

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo – Elba Ramalho (Brasil)

Do Amanha Nada Sei – Almir Sater (Brasil)

Erva Doce – Gabriel Sater (Brasil)

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

Não Me Espere Na Estação – Lô Borges (Brasil)

Jardineiros – Planet Hemp (Brasil)

Meu Esquema – Rachel Reis (Brasil)

Habilidades Extraordinárias – Tulipa Ruiz (Brasil)

Olho Furta-Cor – Titãs (Brasil)

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo – Bryan Behr (Brasil)

Em Nome da Estrela – Xênia França (Brasil)

Hodari – Hodari (Brasil)

Quintal – Melim (Brasil)

As Palavras, Vol. 1 & 2 – Rubel (Brasil)

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque – Chitãozinho & Xororó [Onda Musical] (Brasil)

Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel – Daniel (Brasil)

É Simples Assim (Ao Vivo) – Jorge & Mateus (Brasil)

Decretos Reais – Marília Mendonça (Brasil)

Raiz – Lauana Prado (Brasil)

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera – Martinho Da Vila (Brasil)

Resenha Do Mumu – Mumuzinho (Brasil)

Desse Jeito – Maria Rita (Brasil)

Sambasá – Roberta Sá (Brasil)

Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo) – Thiaguinho (Brasil)

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Da Favela Pro Asfalto – Àttøøxxá & Carlinhos Brown (Brasil)

Aviso De Amigo – GIULIA BE (Brasil)

Fé – Iza (Brasil)

Distopia – Planet Hemp & Criolo (Brasil)

Good Vibe – Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas (Brasil)

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

30 Anos -Vol 1 – Aline Barros (Brasil)

Novo Tempo – Casa Worship (Brasil)

Único – Fernandinho (Brasil)

Preto No Branco Vertical – Preto No Branco (Brasil)

Nós – Eli Soares (Brasil)

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

Canto A La Imaginación – Érico Moreira, engineer; Érico Moreira, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Marina Tuset) [Independiente]

Daramô – Bruno Giorgi, mixer; Randy Merril, mastering engineer (Tiago Iorc) [Som Livre] (Brasil)

Depois Do Fim – Túlio Airold, Victor Amaral & Pedro Peixoto, engineers; João Milliet & Pedro Peixoto, mixers; Fili Filizzola, mastering engineer (Lagum) [Sony Music Entertainment Brasil ltda.] (Brasil)

Octet And Originals – Roger Freret, engineer; Marcelo Saboia, mixer; Andre Dias, mastering engineer (Antonio Adolfo) [AAM Music] (Brasil)

Quietude – Rodrigo de Castro Lopes, engineer; Pete Karam, mixer; Paul Blakemore, mastering engineer (Eliane Elias) [Candid Records] (Brasil)

Solar – Thiago Baggio, engineer; Thiago Monteiro, mixer; Thiago Monteiro, mastering engineer (Vanessa Moreno) (Brasil)

Melhor Vídeo Musical Versão Curta