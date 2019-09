Astrologia: conselhos para encarar a Lua Nova deste sábado (28)

Neste sábado (28), a Lua entra em sua fase nova, desta vez no signo de Libra. O fenômeno traz consigo boas energias para atividades realizadas em dupla, permitindo que o trabalho compartilhado renda ótimos frutos. Para afastar discórdias, será preciso não ter medo de demonstrar ternura e empatia. Essa aura de cumplicidade também se estenderá para a vida afetiva, como explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro:

“A afetividade estará recebendo uma força extra, seja para os novos ou antigos amores. Estes últimos podem até reacender um pouco essa chama do sentimento, da paixão. Será um momento de ressignificar o afeto e que continuará reverberando em Libra por mais algum tempo com a ajuda de Vênus, que está nesse signo”.

E não acaba aí. Libra valoriza a beleza, que estará no auge nesse período. Portanto, o fim de semana também será propício para cuidar da aparência. Cortar o cabelo, fazer uma massagem, comprar roupas e acessórios novos… Opções não faltam para dar um up no visual e arrasar. Aproveite!

