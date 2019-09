Como a Lua nova do dia 28 vai afetar seu signo

Setembro se encerrá com uma Lua nova e, como já esperado, o fenômeno trará alguns acontecimentos interessantes para os signos. Confira o que está preparado para o seu:

Áries

21/3 a 20/4

No final do mês, com a energia da Lua nova, deixe de lado o controle total e experimente trabalhar em grupo. Seus colaboradores complementarão seu trabalho e, juntos, vocês obterão os melhores resultados.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Touro

21/4 a 20/5

Um fluxo de novos projetos exigirá mais de sua atenção no trabalho. É possível que você conte com o apoio de um colaborador, que tornará a tarefa mais leve e fácil de ser realizada. Uma quantia extra de dinheiro também pode estar a caminho.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua nova do dia 28 iluminará o setor do amor. Se for solteira, poderá finalmente conhecer alguém verdadeiro, que se importe realmente com você.

Se for casada ou estiver namorando, use essa forte energia para organizar uma viagem de fim de semana com a pessoa amada. O estreitamento da relação poderá levar vocês a pensar até mesmo em filhos.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Câncer

21/06 a 21/07

A Lua nova do dia 28 iniciará um período de boas energias, que permitirão que você ponha em prática planos ligados ao lar e a família. Se está pensando em renovar a casa ou até se mudar, esse será o momento de transformar seu cantinho em tudo aquilo que sempre sonhou.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Leão

22/7 a 22/8

Na última semana do mês, a Lua nova, Vênus e Mercúrio estarão em Libra. Reserve esses dias e a primeira quinzena de outubro para fazer viagens rápidas a lugares novos. Com as finanças em dia, você poderá desfrutar desse prazer.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Virgem

23/8 a 22/9

A Lua nova trará oportunidades de você conseguir um aumento em seu salário. Ao mesmo tempo, você poderá se interessar em negociar uma propriedade. As chances de encontrar algo do seu agrado e que, milagrosamente, caberá em seu orçamento são grandes.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Libra

23/9 a 22/10

Seu trabalho ganhará destaque na Lua nova do dia 28, quando mostrará ao mundo o que andou fazendo nos bastidores. Invista em um novo visual. Com o poder de atração ao máximo, você se tornará ainda mais sedutora.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Escorpião

23/10 a 21/11

Durante a Lua nova do dia 28, um parceiro afetivo ou profissional lhe trará sorte. O período será favorável para finalizar projetos que têm se acumulado e se preparar para os que estão por vir. Trabalhar sozinha também lhe fará bem, pois, sem distrações, você poderá ser ainda mais produtiva.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Sagitário

22/11 a 21/12

Na Lua nova do dia 28, você será capaz de parar e desfrutar da companhia de amigos e familiares. Talvez surja uma preocupação com as despesas do mês, mas basta se manter alerta e nada sairá do controle. Divirta-se, você merece!

Leia seu horóscopo completo aqui.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Após a Lua nova do dia 28, portas se abrirão no setor profissional. Deixe seu currículo pronto e prepare-se para entrevistas. Se trabalha como autônoma, um cliente lucrativo poderá surgir.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua nova do dia 28 será muito bem-vinda. Talvez você viaje para um lugar distante em companhia de alguém querido ou para visitar um amigo. Será uma experiência enriquecedora!

Leia seu horóscopo completo aqui.

Peixes

20/2 a 20/3

No dia 28, a Lua nova dará início a uma fase de duas semanas dedicadas a assuntos financeiros. Se está em busca de um novo emprego, avalie os benefícios oferecidos pelas vagas. Talvez você deixe de participar de um evento social para economizar, mas a contenção de gastos será temporária. Logo você estará desfrutando de um fluxo de dinheiro mais generoso.

Leia seu horóscopo completo aqui.

Leia também: Guia da Lua: saiba o melhor momento para tomar decisões

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?