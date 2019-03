Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em março

Peixes

20/2 a 20/3

Você irá avançar em direção a um sonho, contando com um impulso extra de sorte dos astros. Na Lua nova do dia 6, Netuno, seu regente, estará orbitando próximo ao Sol, expandindo a criatividade. Saturno, Plutão e Marte, três planetas muito poderosos, irão apoiar a Lua, indicando também alta produtividade. Mercúrio retrógrado de 5 a 28 trará de volta pessoas e projetos do passado. No dia 6, Urano entra em Touro, seu setor da comunicação. Você perceberá enorme evolução na capacidade de expressar ideias e não precisará de ninguém para impulsioná-la. Seu sucesso será resultado da sua determinação. A Lua cheia do dia 20 também beneficiará sua carreira, trazendo reconhecimento por seus esforços. É possível que você viaje mais, mesmo que para destinos próximos.

Leia as previsões para peixes em 2019

Áries

21/3 a 20/4

Segredos sobre o setor profissional devem ser guardados por mais algum tempo – vai chegar a hora de dividir a novidade. Muitas influências poderão impactar sua vida depois da Lua nova do dia 6. Saturno e Plutão enviam boas energias ao Sol e à Lua, indicando aumento nos ganhos. Netuno afiará sua intuição. Urano, planeta das surpresas, mudará completamente o rumo dos planos. Nos próximos sete anos, você poderá ganhar mais dinheiro do que nunca. Entretanto, durante este mês, Marte eleva os gastos. Mercúrio volta ao movimento indireto do dia 5 até 28. É provável que você retome assuntos antigos e pendentes para finalmente colocar um ponto final. A Lua cheia do dia 20 beneficia uma parceria pessoal ou nos negócios. Você tomará uma decisão definitiva em relação a essa união. Mas fique tranquila, pois Vênus, regente do dinheiro e do amor, estará em ótima posição em relação a Júpiter, astro da boa sorte, garantindo um resultado positivo.

Leia as previsões para áries em 2019

Touro

21/4 a 20/5

Depois de 84 anos, Urano volta ao seu signo para ficar por sete anos. Espere mudanças no dia a dia. Você se sentirá mais criativa e inovadora. Marte também em seu signo a deixará confiante. Muitas pessoas devem procurar você em busca de conselhos. Será um período poderoso para colocar em prática seus planos mais caros com resiliência e energia. A Lua nova em Peixes, no dia 6, iluminará sua casa dos relacionamentos. Você receberá convites para momentos de descontração, que ajudarão a aliviar a pressão no trabalho. O alinhamento de Saturno com essa Lua aumenta as chances de conhecer alguém diferente, amoroso e interessante. A princípio, a pessoa será muito diferente de você, virá de outro lugar, terá uma história que chamará sua atenção – mas nada disso é motivo para ter medo de se entregar. Na Lua cheia do dia 20, uma tarefa importante exigirá esforço e atenção. Cuide da saúde para não deixar a imunidade baixar. Vênus em contato com Júpiter sugere que receberá dinheiro em breve.

Leia as previsões para touro em 2019

Gêmeos

21/5 a 20/6

Com Urano impulsionando sua criatividade, o trabalho deve render bons frutos, ainda mais se você conseguir se dedicar sozinha, sem interrupções da equipe. A partir do dia 6, quando acontece a Lua nova, projetos tirados do papel têm mais chance de sucesso. Com o Sol e Netuno na sua casa de honras e realizações, o astro beneficia ofertas de emprego e promoções. Escute sua intuição nesse período – ela será sua melhor amiga. A Lua cheia do dia 20 se revelará especial para o amor. Muita coisa pode acontecer nessa data: encontros improváveis, amigos apresentando pessoas com quem você tenha interesses em comum, boas surpresas preparadas pelo amado, uma noite romântica. É importante ter em mente que Mercúrio, seu planeta regente, volta ao movimento retrógrado no dia 5 e fica até 28. Evite fazer planos ou alimentar expectativas muito altas em relação a qualquer coisa. A partir do dia 20, você concluirá uma tarefa cuja remuneração a fará muito feliz.

Leia as previsões para gêmeos em 2019

Câncer

21/6 a 21/7

Você esteve sob muito stress e agora chegou o momento de descansar. Aproveite que Mercúrio estará retrógrado do dia 5 a 28, atrapalhando o andamento de projetos no trabalho, para pegar mais leve. Se possível, programe uma viagem ou uma folga prolongada. Caso seja comprometida, planeje uma escapada romântica. Outra opção é levar um amigo que garanta boas risadas e relaxamento total. Urano, planeta das surpresas, sai do setor da carreira no dia 6, carregando com ele as incertezas que ocupavam sua cabeça. O astro entra no seu setor das amizades, promovendo uma vida social agitadíssima. Na Lua Cheia do dia 20, uma questão relacionada à casa ou à família será concluída. Se tiver planos de comprar um imóvel, espere até abril, pois podem acontecer desavenças na hora de assinar o contrato. Vênus em sintonia com Júpiter favorece a entrada de uma renda extra. Talvez você consiga vender coisas que não usa mais para ter um bom lucro.

Leia as previsões para câncer em 2019

Leão

22/7 a 22/8

Depois de um mês estressante, este será mais tranquilo. No dia 12, você se sentirá inspirada para programar uma viagem para um destino distante. A posição de Júpiter, planeta da sorte, indica que o motivo da ida será romântico ou profissional. A Lua nova, no dia 4, iluminará seu setor do casamento. É provável que sinta a união se solidificar ainda mais. Caso não esteja nesse clima amoroso, direcione essa energia de alianças para a vida profissional. Marte se mudará para Touro entre os dias 14 deste mês e 31 de março, colocando sua carreira sob holofotes. Os frutos desse período serão colhidos nos próximos dois anos. Portanto, empenhe–se em caminhar no sentido que mais lhe agradar. No amor, tudo mudará no dia

7, quando Júpiter nessa casa alcança o Sol no setor das parcerias. A Lua cheia, no dia 19, vai abrilhantar suas finanças. É provável que você receba propostas de emprego com ótimas ofertas salariais.

Leia as previsões para leão em 2019

Virgem

23/8 a 22/9

Os momentos de altos e baixos nas finanças foram muitos nos últimos anos, pois Urano estava causando confusão. Agora que o planeta entra em Touro, as incertezas acabarão e você não precisará mais dos planos antigos. As viagens devem se intensificar, já que, juntamente com Urano, Marte está energizando essa parte do seu mapa. As parcerias pessoais e profissionais se fortalecerão. Compromissos amorosos vão ficar mais sérios perto da Lua nova do dia 6. No escritório, você renderá mais se acompanhada. Evite assumir a liderança de maneira agressiva. Escute as pessoas, incentive-as e experimente outros pontos de vista. Lembre-se de que até o dia 28 Mercúrio estará retrógrado. Portanto, algumas questões vão exigir atenção aos detalhes. No dia 20, a Lua Cheia trará uma questão financeira à tona. Organize-se para não perder oportunidades. A proximidade entre Vênus e Júpiter é garantia de risadas e divertimento com os filhos.

Leia as previsões para virgem em 2019

Libra

23/9 a 22/10

Este mês será perfeito para começar uma atividade física. A Lua nova do dia 6 recarregará as energias para um novo capítulo, mais saudável. Não deixe os exames de lado, pois isso potencializará seus resultados. O astro também influenciará a área do trabalho. Você pode conseguir outro emprego, do jeito que estava esperando. Se for autônoma, invista em publicidade no começo do mês. É a possibilidade de conquistar mais clientes fiéis. Também no dia 6, Urano entrará em Touro, onde ficará por sete anos. O planeta estará na sua casa do dinheiro, indicando a movimentação de suas finanças. Talvez você precise criar um plano de contingência, como uma poupança. Espere por altos e baixos, porque o planeta das surpresas é forte e volátil. A Lua cheia do dia 20 no seu signo influenciará questões de interesse pessoal. Vênus, seu regente, em belo ângulo com Júpiter, sugere que você conseguirá um final feliz em um assunto importante.

Leia as previsões para libra em 2019

Escorpião

23/10 a 21/11

Quatro astros estarão perfeitamente alinhados no setor do amor, fazendo deste mês o mais romântico do ano. Com Marte na área dos casamentos, é possível que uma relação fique bastante séria. Talvez alguém do passado reapareça, pois Mercúrio estará retrógrado de 5 a 28. No dia 6, Urano entra em Touro, sua casa de parcerias. Nos próximos sete anos, período em que o planeta ficará nessa posição, você vai querer companhia, alguém para dividir experiências e que estimule suas conquistas. Podem surgir no caminho discussões e reflexões sobre a vida conjunta. Mas não se aprofunde muito, pois Mercúrio retrógrado aumenta o risco de brigas. Deixe essas conversas para abril. Na Lua cheia do dia 20, segredos poderão ser revelados. Use o período também para marcar consultas médicas e fazer check-ups. Caso sinta necessidade, pode ser conveniente conversar com um psicólogo. O encontro de Vênus e Júpiter no final do mês beneficia a busca por um novo lar.

Leia as previsões para escorpião em 2019

Sagitário

22/11 a 21/12

Reflexões sobre a vida doméstica devem surgir. Com quatro astros no seu setor da família, as questões vão jorrar. Se estiver planejando comprar ou alugar um imóvel, agora é a melhor hora. Como Mercúrio estará retrógrado de 5 a 28, evite apenas investir em equipamentos eletrônicos. Caso precise de fundos para tornar um sonho realidade, Saturno, Plutão e a Lua cheia garantirão o dinheiro. Ao mesmo tempo, Marte lhe dará foco, força e energia para trabalhar até conseguir o que deseja. No dia 6, Urano, planeta das surpresas, sairá da sua área do romance e entrará no setor da carreira. Isso trará desenvolvimento e aprendizado, algo que a estimulará bastante. Na Lua cheia do dia 20, a vida social volta a ficar movimentada, dando equilíbrio a este mês tão agitado. Chame os amigos para uma festa. Momentos de descontração, como esse, vão lhe fazer muito bem. Outra boa válvula de escape serão os exercícios. Retome uma rotina mais saudável que possa trazer também relaxamento mental.

Leia as previsões para sagitário em 2019

Capricórnio

22/12 a 20/1

Se você sentir que precisa de um tempo longe da correria, conte com a energia da Lua nova do dia 6. O astro vai incentivá-la a viajar, mesmo que seja só no fim de semana. Fugir da cidade e da rotina já permite que a mente dê uma relaxada. A escapada tem um grande potencial para o romance, pois Marte está em Touro, sua casa do amor, até dia 31. Urano entrará em Touro também no dia 6. Crescem, portanto, as possibilidades de encontrar um par especial ou de estreitar os laços com seu companheiro. Talvez resolva ampliar a família. A criatividade aumentará nesse período; você terá ideias impressionantes. Na Lua cheia do dia 20, conquistará uma grande vitória no trabalho. Caso tenha feito entrevistas, receberá respostas positivas sobre a vaga. Se for autônoma, conhecerá um especialista que vai ajudá-la a fazer seu negócio deslanchar. É provável que um cliente antigo volte a entrar em contato com você. Em ângulo com Júpiter, Vênus indica a entrada de boa quantia de dinheiro.

Leia as previsões para capricórnio em 2019

Aquário

21/1 a 19/2

Este será um mês lucrativo, pois a Lua nova do dia 6 iluminará sua casa de renda. Você pode receber uma promoção ou um aumento. As autônomas fecharão mais contratos. Marte em seu setor do lar sugere a resolução de diversos assuntos relacionados à casa e à família. Urano entrará em Touro no dia 6, causando grandes mudanças nos próximos sete anos, período em que fica nessa posição. O planeta leva a situações incomuns e repentinas. Tudo pode acontecer. Talvez você mude de apartamento, abra um negócio ou saia de sua cidade. Se criar algo novo, dada a proximidade de Saturno, é provável que a ideia tenha potencial para ser longeva. Perto da Lua cheia do dia 20, Vênus e Júpiter entram em belíssimo alinhamento para quem precisa tirar um tempo para si mesma. De 1º a 26, Vênus estará em seu signo, provocando um clima de diversão e amor. A vida social se acenderá e trará ótimas notícias de pessoas queridas. Você se sentirá, enfim, pronta para encerrar um projeto especial.

Leia as previsões para aquário em 2019