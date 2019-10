Horóscopo: As previsões de Susan Miller para novembro

Escorpião

23/10 a 21/11

Talvez você ainda esteja sentindo os impactos de um acontecimento inesperado do final do mês passado. Como Urano, o planeta das surpresas, continuará atuando, tome cuidado, especialmente ao conversar com alguém querido, pois a relação poderá ficar estremecida. A Lua cheia do dia 12, porém, trará mais atenção para seus relacionamentos. Se o momento for de crise ou incertezas, é possível que finalmente as coisas se resolvam entre você e seu parceiro. Mercúrio, retrógrado desde 31 de outubro, permanecerá assim até o dia 20. As solteiras têm grandes chances de encontrar um novo amor a partir do dia 27. Novembro será incrível para sua carreira. Você deverá negociar um aumento, ser efetivada ou até mesmo conseguir um novo emprego.

Leia as previsões para Escorpião em 2019

Sagitário

22/11 a 21/12

Prepare-se para enfrentar complicações no trabalho, como falta de cooperação dos colegas ou pressão excessiva de um cliente. Além disso, Mercúrio, que estará retrógrado durante boa parte do mês, deverá interferir na comunicação, causando alguns desentendimentos. Nesse período, procure pensar muito antes de expor suas opiniões para não acabar se prejudicando. As coisas tendem a melhorar a partir do dia 20, quando o planeta retoma o movimento normal. Mesmo assim, no dia 24, Urano, o planeta das surpresas, estará oposto a Marte e poderá provocar outra situação indesejada, especialmente no escritório. Mas mantenha a calma. Com Júpiter, seu planeta regente, a seu favor, o problema será resolvido mais facilmente. Procure também dedicar mais atenção à saúde. Diminua o ritmo e descanse o máximo que puder. Seu corpo e sua mente estão pedindo uma pausa para recolhimento. Ela será essencial para recuperar as energias.

Leia as previsões para Sagitário em 2019

Capricórnio

22/12 a 20/1

Novembro será muito importante para sua carreira. Você vai se destacar e obterá reconhecimento com facilidade. Essa fase propícia deverá perdurar até o dia 19, período em que Marte estará no setor profissional do seu mapa. Se estiver negociando um novo projeto, este será o momento ideal para chegar a um acordo. Talvez um antigo colega de trabalho ou um amigo possa ajudá-la. A Lua cheia do dia 12 criará uma atmosfera mais romântica para sua vida, fazendo com que você conheça alguém especial. Um acontecimento poderá se tornar memorável e abrir portas para novas oportunidades. Se em outubro um parceiro ou amigo a decepcionou, chegou a hora de esclarecer a questão. Escute o que a pessoa tem a lhe dizer, mas mantenha a guarda alta. A Lua nova do dia 26 vai prepará–la para a nova etapa. Durante essa fase de transição, procure refletir sobre suas realizações e estipular metas para o ano que se aproxima. Isso trará motivação para o recomeço.

Leia as previsões para Capricórnio em 2019

Aquário

21/1 a 19/2

Nos últimos tempos, você vem enfrentando alguns obstáculos, especialmente no que se refere à carreira ou ao lar. Se está à procura de um novo emprego, provavelmente também irá se deparar com dificuldades. Tenha paciência. Como Mercúrio estará retrógrado durante boa parte deste mês, os processos deverão seguir mais lentos. A boa notícia é que Netuno, retrógrado desde junho, finalmente voltará ao movimento normal no dia 27. Com isso, tudo tende a melhorar, e os acontecimentos deverão fluir outra vez. Mesmo assim, talvez você receba uma notícia preocupante envolvendo um membro da família. Esteja atenta e procure ajudar, mas não se desespere. A questão é passageira e será solucionada em breve. Do dia 19 até 3 de janeiro, com Marte na sua casa das realizações, você conseguirá virar o jogo a seu favor. Chegará então seu momento de brilhar, tanto no setor profissional quanto nas amizades e no romance. Aproveite!

Leia as previsões para Aquário em 2019

Peixes

20/2 a 20/3

Neste mês, dedique-se a colocar a vida em ordem, dando prioridade às questões que envolvam as finanças. Ainda assim, com Marte no setor financeiro do seu mapa até o dia 19, a tendência é que os gastos aumentem – talvez até mesmo por causa do pagamento das dívidas. Mas não se preocupe. Você conseguirá manter a situação sob controle e, no fim, vai até sobrar dinheiro. A Lua cheia do dia 12 influenciará na conclusão de algum trabalho ou projeto. Como Mercúrio estará retrógrado até o dia 20, tenha atenção redobrada nesse período, pois muitos detalhes podem passar despercebidos. Também não é o momento ideal para firmar nenhum compromisso. Se tiver que assinar algum documento, espere até o dia 27, quando a situação estará mais propícia. Netuno, seu planeta regente, voltará ao movimento normal nessa data, depois de quase cinco meses retrógrado. Prepare-se então para a chegada de boas notícias. Elas vão trazer progressos significativos para a sua vida.

Leia as previsões para Peixes em 2019

Áries

21/3 a 20/4

Você já conseguiu se destacar na carreira e agora parece empenhada em conquistar o merecido aumento de salário. Nada mais justo, mas é preciso cautela. Não seja agressiva ao abordar o assunto, pois seus superiores poderão reagir mal. Aprimore sua estratégia e, com a Lua cheia do dia 12, exponha suas razões de modo mais eficaz. Deixar os assuntos financeiros para o fim do mês também irá ajudá-la a obter o que deseja. No dia 19, com Marte em Escorpião, suas ideias serão menos contestadas. Isso lhe permitirá estreitar tanto os laços amorosos como os de negócios. Viagens para locais distantes deverão entrar na sua agenda a partir da Lua nova do dia 26. Se puder, tire alguns dias de férias e relaxe. Mas certifique-se de que os preparativos estão bem organizados, pois Netuno pode criar confusão. Um de seus melhores dias será a sexta-feira 8, quando a Lua, Saturno e Netuno, sincronizados com o Sol, vão garantir um momento gratificante e feliz. Reserve a data para algo importante.

Leia as previsões para Áries em 2019

Touro

21/4 a 20/5

Relacionamentos não são sempre fáceis, e algo parece tê-la chocado recentemente. Se está se sentindo manipulada ou foi tratada de forma injusta pelo parceiro, as coisas precisam mudar. Mercúrio, retrógrado até o dia 20, estará em seu setor de relações. Falhas de comunicação são comuns nessa fase. Portanto, fique atenta às mensagens que receber, evitando mal-entendidos. Apesar de desafiador, o dia 24 também trará boas novas – é provável que alguém finalmente pague uma boa quantia do valor que lhe deve. Para que você considere mais as próprias necessidades, a Lua cheia do dia 12 exigirá uma decisão sobre os próximos passos. O momento envolverá também um fechamento de ciclo. Já na Lua nova do dia 26, em Sagitário, virão as recompensas financeiras pelo seu trabalho duro. Vênus em Capricórnio aumentará seu charme, enquanto Netuno agitará a vida social. Aproveite o período propício para se arrumar e sair. Não haverá, assim, nuvens em seu caminho.

Leia as previsões para Touro em 2019

Gêmeos

21/5 a 20/6

Mercúrio, retrógrado durante boa parte do mês, lhe dará a chance de recuar para rever e ajustar todas as suas decisões e ações dos últimos meses. Não tente dar início a novos projetos, pois será difícil obter progressos nessa fase. O melhor a fazer é acompanhar o que já está em andamento. Será um bom período para cumprir as tarefas de sua lista e se reconectar com pessoas do passado, sejam elas amigos ou antigos colegas de trabalho. Talvez uma situação caótica no escritório abale você. Como seu signo é mutável, terá facilidade em decidir os próximos passos. Caso algo esteja incomodando-a, conte com os amigos. Calorosos e acolhedores, eles irão lhe oferecer todo o apoio necessário. Na Lua cheia do dia 12, você estará ansiosa por descanso e vai querer sair de cena. Mas sua vida social continuará agitada e divertida até o dia 19. Com a Lua nova do dia 26, em Sagitário, o cenário será perfeito para as geminianas se comprometerem. Muitas poderão ficar noivas ou se casar. A partir do dia 27, conte com bastante positividade na carreira.

Leia as previsões para Gêmeos em 2019

Câncer

21/6 a 21/7

Outubro trouxe turbulências amorosas que continuam reverberando. Para quem está namorando, revelações repentinas exigirão que se faça uma escolha. As casadas não sentirão tanto impacto se o relacionamento for sólido. No entanto, caso você tenha filhos, os cuidados para com eles podem se tornar motivo de discussão. Esteja pronta para defender seu ponto de vista. De todo modo, até o dia 19, você estará focada na família, preparando-se para as férias. Só depois voltará sua atenção para o relacionamento romântico. Caso esteja solteira e em dúvida sobre se deve se comprometer, procure descobrir o que causa essa hesitação. Os conselhos dos amigos podem deixá-la agoniada e dificultar a tomada de decisão. O mais recomendado é esperar. No dia 20, Mercúrio sai do movimento retrógrado, trazendo-lhe mais chances de encontrar um amor duradouro. Na Lua nova do dia 26, o ambiente de trabalho agitado deverá ajudá-la a se desligar das questões pessoais.

Leia as previsões para Câncer em 2019

Leão

22/7 a 22/8

Episódios domésticos inesperados têm sido motivo de preocupação para você desde outubro. É provável que outros problemas apareçam e não seja possível resolver a situação. Por outro lado, notícias fantásticas sobre a carreira a aguardam. Seu trabalho cuidadoso e detalhado nos últimos projetos impressionou os chefes. Na Lua cheia do dia 12, você verá que seus esforços estão sendo reconhecidos. Uma provável promoção representará um grande passo adiante. Talvez surja uma viagem para um local que não visita há tempos. Isso não significa calmaria, e será preciso muita organização para acompanhar o fluxo de eventos. Com Mercúrio retrógrado até o dia 20, evite assinar documentos. No dia 25, talvez tenha que escolher entre o lar e a carreira. Lembre-se de quanto trabalhou para chegar aonde está e não desista, pois você tem um forte potencial de crescimento. Na Lua nova do dia 26, a diversão reinará. Se está solteira, poderá conhecer alguém especial. Sonha em ter um bebê? Vá em frente, tudo é possível.

Leia as previsões para Leão em 2019

Virgem

23/8 a 22/9

Nos últimos dois meses, você se mostrou muito produtiva. Agora chegou sua chance de recuperar o fôlego. Novembro é o mês perfeito para isso. Permita-se um pouco de folga, planeje o próximo ano e reavalie projetos que teve que deixar de lado. Pode ser o momento de retomá-los. Mas não assine documentos por enquanto, pois corre o risco de se arrepender ou precisar refazer o contrato. Por via das dúvidas, peça a seu advogado para examinar todas as cláusulas. Assim, evitará problemas futuros. A Lua cheia do dia 12 em Touro irá acelerar o andamento de assuntos ligados a viagens internacionais. Contudo, Mercúrio em movimento retrógrado até o dia 20 talvez acabe causando atrasos. Seja paciente e fique atenta aos detalhes. Já a Lua nova do dia 26 será bem propícia e motivadora para planejar férias em família. Vênus transita em direção a Capricórnio no mesmo dia, aumentando seus encantos. Será o início de dois meses divinos para o romance. Anime-se!

Leia as previsões para Virgem em 2019

Libra

23/9 a 22/10

Seus pensamentos estiveram quase completamente voltados para as finanças no final de outubro, e a tendência é que continuem assim neste mês. A Lua cheia do dia 12 pode trazer algumas dívidas de volta à tona. Procure ser mais controlada, prática e realista até que a situação se acalme um pouco. Uma das datas mais difíceis para essas questões será o dia 24, quando Marte estará oposto ao Sol. Com todo esse foco no dinheiro, talvez você resolva buscar maneiras alternativas para conseguir aumentar seus lucros. Seu setor da comunicação estará iluminado. Então lance mão de seu talento para escrever ou ensinar. Saturno estará influenciando a área profissional principalmente no dia 8. Este é o momento ideal para se destacar na empresa ou mandar bem na entrevista de emprego. Com Vênus, o planeta do amor, no signo de fogo Sagitário a partir do dia 25, o final do mês promete ser de muito romance. Que tal fazer uma viagem especial com quem você ama?

Leia as previsões para Libra em 2019